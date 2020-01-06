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Генеральная прокуратура республики Абхазия

Дело на миллион: Генпрокуратура возобновила уголовное преследование Сар-оглы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Айнар Сар-оглы был задержан 3 января 2019 года по подозрению в соучастии в разбойном нападении на главного бухгалтера Ткуарчалской ЦРБ и похищении одного миллиона 383 тысяч рублей.

СУХУМ, 6 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Генеральная прокуратура Абхазии возобновила уголовное преследование в отношении Айнара Сар-оглы, одного из подозреваемых в вооруженном разбойном нападении на главного бухгалтера Ткуарчалской ЦРБ в январе 2019 года, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Генеральной прокуратуры. 

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В ноябре 2019 года уголовное преследование в отношении Айнара Сар-оглы прекратили. 

"Сейчас генеральный прокурор изучил дело, постановление о прекращении уголовного преследования и посчитал, что данное постановление было необоснованным", – прокомментировали в ведомстве. 

Айнар Сар-оглы вновь взят под стражу. Уголовное дело в отношении него и других соучастников находится на стадии завершения и будет направлено в суд для его рассмотрения по существу. 

Вооруженное ограбление произошло у центрального входа районной больницы Ткуарчала 12 декабря 2018 года, преступники похитили один миллион 383 тысячи рублей.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были задержаны четверо граждан: Рамин и Аслан Миквабия, Мизан Гогуа и Айнар Сар-оглы.

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