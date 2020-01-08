Обсудили эвакуацию: спасатели МЧС Абхазии встретились с врачами из России

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии провели встречу с известными российскими врачами Кириллом Барбухатти и Андреем Авакимяном, на которой обсудили вопросы, связанные с экстренной эвакуацией пострадавших при чрезвычайных ситуациях в лечебные учреждения Краснодарского края, сообщает пресс-служба ведомства республики.
"В медицинском управлении МЧС Абхазии состоялась встреча с профессором, доктором медицинских наук, главным кардиохирургом Южного федерального округа и Краснодарского края Кириллом Барбухатти и кандидатом медицинских наук, хирургом Андреем Авакимяном. Рассматривался широкий круг вопросов, в частности, связанный с экстренной эвакуацией пострадавших при ЧС в лечебные учреждения Краснодарского края", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Барбухатти и Авакимян находились в республике по приглашению руководства медицинского управления МЧС РА.
В распоряжении медуправления автомобиль скорой помощи и реанимобиль. Скорая помощь оснащена дыхательным аппаратом для искусственной вентиляции легких, кислородными баллонами, носилками и мониторами, которые позволяют следить за состоянием больного в режиме реального времени.
Также в распоряжении медуправления находится вертолет для эвакуации раненых.
Летом 2017 года на встрече президентов Абхазии и России было подписано соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях России".
В 2019 году российские полисы обязательного медицинского страхования получили более 49 тысяч человек, постоянно проживающих на территории Абхазии.
Читайте также:
- Квициния о развитии медуправления МЧС Абхазии: в планах создание медицины катастроф
- Круглосуточно и для всех: МЧС Абхазии представило службу медуправления
- Вертолет МЧС Абхазии доставил из Ажары в Сухум мужчину с гипертоническим кризом