Обсудили эвакуацию: спасатели МЧС Абхазии встретились с врачами из России

Презентация медицинского управления и санитарной авиации Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии состоялась в Сухуме 25 ноября 2019 года.

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии провели встречу с известными российскими врачами Кириллом Барбухатти и Андреем Авакимяном, на которой обсудили вопросы, связанные с экстренной эвакуацией пострадавших при чрезвычайных ситуациях в лечебные учреждения Краснодарского края, сообщает пресс-служба ведомства республики.

"В медицинском управлении МЧС Абхазии состоялась встреча с профессором, доктором медицинских наук, главным кардиохирургом Южного федерального округа и Краснодарского края Кириллом Барбухатти и кандидатом медицинских наук, хирургом Андреем Авакимяном. Рассматривался широкий круг вопросов, в частности, связанный с экстренной эвакуацией пострадавших при ЧС в лечебные учреждения Краснодарского края", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Барбухатти и Авакимян находились в республике по приглашению руководства медицинского управления МЧС РА.

Профессор, доктор медицинских наук Кирилл Барбухатти и кандидат медицинских наук, хирург Андрей Авакимян в Абхазии

В распоряжении медуправления автомобиль скорой помощи и реанимобиль. Скорая помощь оснащена дыхательным аппаратом для искусственной вентиляции легких, кислородными баллонами, носилками и мониторами, которые позволяют следить за состоянием больного в режиме реального времени.

Также в распоряжении медуправления находится вертолет для эвакуации раненых.

Летом 2017 года на встрече президентов Абхазии и России было подписано соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях России".

В 2019 году российские полисы обязательного медицинского страхования получили более 49 тысяч человек, постоянно проживающих на территории Абхазии.

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