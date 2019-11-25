Квициния о развитии медуправления МЧС Абхазии: в планах создание медицины катастроф

Медуправление МЧС Абхазии функционирует уже два месяца. За это время персонал из 16 человек совершил 93 выезда совместно с пожарно-спасательными бригадами ведомства, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

"Результат налицо. 93 выезда за два месяца – это о чем-то говорит… Люди приходят к нам, просят, мы никогда не говорим, что это не наш больной. Люди подходят, и мы с гордостью выполняем. Это наша работа. Хотя функционально мы должны работать только в случае чрезвычайных ситуаций. Но часто нам приходится выполнять и другие функции, это и выезд за пределы Абхазии. Мы постоянно дежурим, круглосуточно на телефоне. 93 выезда за два месяца говорят о необходимости создания этой службы. Да, пока нам сложно – не хватает бюджета, не хватает техники, но мы все это будем наращивать. На будущее у нас в плане есть создание медицины катастроф и реабилитационного центра. Я думаю, что это мы осуществим, потому что время этого требует", - отметил Лев Квициния.

Презентация медицинского управления и санитарной авиации Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии состоялась в Сухуме в понедельник 25 ноября.

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