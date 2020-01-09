Вице-премьер Крыма: Абхазию с полуостровом можно связать паромным сообщением

Постпред Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов отметил значимость для двусторонних отношений открытия прямого морского сообщения между Крымом и Абхазией.

СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Вице-премьер Крыма, постпред региона при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Крым и Абхазия могут наладить паромное сообщение, передает РИА Новости.

"О заинтересованности паромного сообщения с Крымом нам говорят представители прежде всего причерноморских государств, таких как Турция, Абхазия и Болгария", - сказал он.

"И если с Абхазией для реализации такого проекта формальных препятствий нет, то правящие круги Болгарии и Турции пока еще своего согласия на работу напрямую с крымскими портами не дают", - заключил Мурадов.

Мурадов также отметил, что Турция осуществляет перевозки в Крым, но только через порт Кавказ и Новороссийск.

Первое заседание Межправительственной комиссии Крыма и Абхазии состоялось в Сухуме 15 ноября 2018 года. Межправкомиссия по развитию торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей между установила план сотрудничества на 2019-2021 годы. Отмечалось, что сторонам удалось достичь практических результатов в различных сферах - от торговли до культурно-образовательного сектора.

Общий товарооборот между крымскими и абхазскими предприятиями на сегодняшний день составляет более 400 тысяч долларов.

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