16:52 09 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.23
  • EUR68.06
Поиск

Митингующие захватили Администрацию президента Абхазии

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (8)
509274
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102917/43/1029174356.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200109/1029174572/Mitinguyuschie-zakhvatili-Administratsiyu-prezidenta-Abkhazii.html

Собравшиеся требуют признать незаконными прошедшие в республике выборы, победу в которых, по данным ЦИК, одержал Рауль Хаджимба.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Участники акции протеста в Сухуме захватили здание Администрации президента Абхазии, передает корреспондент Sputnik с места событий.

Штурм начался в 13:00, на площади перед зданием Администрации. Двери здания сломаны, их сняли с петель и унесли.

© Sputnik
Акция оппозиции в Сухуме. Текстовая трансляция

Ранее сегодня в Верховном суде началось заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квициниа. Он пытается оспорить решение о признании действительными итогов выборов главы государства.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. Его победителем стал Рауль Хаджимба, который, согласно подсчетам Центризбиркома, набрал 47,39% голосов. За Алхаса Квициния, по официальным данным, проголосовали 46,17% избирателей.

Лидер партии "Амцахара" не согласился признать итоги выборов и 11 сентября обратился с иском против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд. Однако 20 сентября иск был отклонен. После этого Квициниа подал кассационную жалобу на решение Верховного суда.

Читайте также:

Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (8)
Теги:
Абхазия, Сухум, Администрация президента Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Штурм Администрации президента: кадры с акции протеста в Сухуме
Акция протеста: кадры штурма Администрации президента в Сухуме
Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии
Энергетика, больница и тюрьма: во что вложат деньги Инвестпрограммы в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться