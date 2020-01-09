Аслан Бжания присоединился к протестующим в Сухуме

На данный момент у здания Администрации президента ситуация спокойная. Сторонники оппозиции проникли внутрь здания с требованием проведения новых президентских выборов.

СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания прибыл в Сухум и присоединился к собравшимся у здания Администрации президента в четверг 9 января.

Митингующие встретили лидера оппозиции аплодисментами.

На данный момент ситуация у здания Администрации президента, где в четверг прошла масштабная акция протеста, спокойная. Однако сторонники оппозиции, которые проникли внутрь здания, не собираются его покидать.

В связи с протестами в Сухуме президент Рауль Хаджимба провел в четверг заседание Совета безопасности республики, на котором обсуждалась возможность введения чрезвычайного положения в стране.

18 апреля 2019 года лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны.

20 мая у Парламента Абхазии началась акция оппозиции, митинговавшие выступили с требованием перенести выборы президента республики на осень. В первый день ничего добиться не удалось, так как Парламент на внеочередной сессии не поддержал перенос даты голосования.

Оппозиционеры объявили свой митинг бессрочным и стали требовать отставки президента. Ночью сторонники оппозиции перекрыли движение на двух участках республиканской трассы, утром 21 мая не вышел на маршруты столичный общественный транспорт.

Поздним вечером 21 мая оппозиция и президент, при посредничестве министра обороны Мираба Кишмария, пришли к компромиссу – выборы не пройдут осенью, но состоятся в конце лета - 25 августа.

На следующий день, 22 мая Рауль Хаджимба направил в Парламент проект Закона о внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия "О выборах Президента Республики Абхазия", которое Парламент принял и поддержал перенос выборов на 25 августа.

По итогам второго тура президентских выборов, который состоялся 8 сентября, победу держал Рауль Хаджимба, который набрал 47,39% голосов, лидер оппозиционной партии "Амцахара" набрал 46,17% голосов.

После подведения ЦИКом результатов второго тура президентских выборов проигравший кандидат Алхас Квициниа заявил, что победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".

11 сентября Квициниа обратился с иском против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд Абхазии. 20 сентября Верховный суд отказал в иске Квициниа. В тот же день адвокат истца Инга Габилая заявила о том, что защита подаст жалобу на решение суда.

7 октября Квициниа обжаловал решение Верховного суда и подал кассационную жалобу. Кассационная инстанция все еще не вынесло решение по жалобе Квициниа против решения Верховного суда.

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