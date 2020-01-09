Трапш о конфликте оппозиции и власти: нужно "остыть" и начать разговаривать

В интервью радио Sputnik политолог Николай Трапш прокомментировал действия оппозиции и действующей власти и выразил свое мнение о способах решения конфликта.

СУХУМ, 9 янв – Sputnik. На данный момент Абхазия показывает всем, что она не способна решить проблему ее политического будущего в правовом режиме, прокомментировал текущую политическую ситуацию в стране в интервью радио Sputnik политолог Николай Трапш.

"Речь идет о безответственном отношении людей, которые митингуют, захватывают. Заседание суда состоялось, принятое решение по большому счету в пользу оппозиции, продолжается конституционный процесс в правовом поле. Для чего устраивать митинги и обострять ситуацию?", - сказал Трапш.

Действия оппозиционных сил республики политолог назвал политической безответственностью, работающей против интересов Абхазии. По его мнению, в стране, где большую роль играют социальные связи, меры введения чрезвычайного положения и применение силовых действий не смогут решить проблему.

"Если мы пойдем по сценарию 2004-го или 2014-го годов, то поставим крест на построении правового государства, способного к цивилизованному диалогу. На мой взгляд, президент должен предложить оппозиции сесть за стол переговоров и обсудить все вопросы в открытом, честном режиме, а также воздержаться от силовых реакций. Глава государства должен показать, что он готов говорить с народом, независимо от того, какой позиции он придерживается. Такой настрой должен быть у обеих сторон, нужно "остыть" и начать разговаривать, а разговаривать в абхазском обществе умеют", - отметил Трапш.

Депутаты Народного собрания Абхазии не имеют права принять решение о назначении повторных президентских выборах, заявил Трапш.

"Если следовать нормативам, то, для того, чтобы парламент принял решение о повторных выборах, суд должен аннулировать результаты предыдущих. Иначе это будет не правовое, а популистское решение, которое будет дискредитировать государственный режим", - объяснил он.

Утром 9 января на площади у Абхазского драмтеатра стали собираться сторонники оппозиции с требованием аннулирования результатов президентских выборов и отставки действующего президента Рауля Хаджимба.

В это время в Верховном суде республики проходило слушание кассационной инстанции по рассмотрению жалобы лидера оппозиционной партии "Амцхара" Алхаса Квициниа на решение Верховного суда Абхазии, признавшего действительными итоги президентских выборов. Суд удовлетворил ходатайство стороны истца об отводе судьи Романа Кварчия при рассмотрении дела, в виду его личной заинтересованности.

К 13:15 участники акции протеста от площади у драмтеатра переместились к зданию Администрации президента, где на тот момент уже собрались порядка тысячи человек. В течение часа митингующим удалось проникнуть в здание администрации, разбив стекла. К 15:00 митингующие захватили Администрацию президента Абхазии. Часть активистов вошла в здание, другая часть осталась на улице.

Вечером 9 января в Сухуме состоялось экстренное заседание Совета безопасности с участием президента Рауля Хаджимба, после которого глава государства обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Хаджимба подчеркнул, что в случае необходимости в стране введут чрезвычайное положение.

Кроме того, вечером 9 января в Абхазию прибыл лидер оппозиции, депутат Парламента Аслан Бжания. Сначала он встретился с участниками акции протеста у здания Администрации, а затем присоединился к экстренному заседанию Народного собрания.

Депутаты делегировали к Раулю Хаджимба пятерых своих представителей. Президент выслушал требования митингующих и сказал, что пока не готов дать окончательный ответ и ему надо подумать над тем, как разрядить ситуацию.

К 20:00 депутаты Парламента Абхазии подготовили проект постановления с предложением о досрочном сложении полномочий президента. Голосование по данному проекту должно пройти на следующей сессии Народного собрания, дату проведения сессии депутаты назначат сегодня.

Подробнее об акции протеста и его итогах читайте в текстовой трансляции Sputnik>>

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