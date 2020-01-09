Пресс-служба Хаджимба о решении Парламента: осложнит ситуацию в стране

Депутаты Парламента Абхазии ранее приняли проект постановления, в котором они обратились к президенту страны Раулю Хаджимба с предложением о досрочном сложении полномочий главы государства.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. В связи с тем, что Парламент принял постановление с предложением о добровольной отставке главы государства,пресс-служба президента Абхазии распространила заявление.

"Принятое Парламентом обращение, несмотря на указанную цель – избежать дальнейшей дестабилизации, может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны", - говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что представители оппозиции "неоднократно заявляли о том, что будут дожидаться решения Верховного суда по итогам выборов и действовать строго в правовом поле".

"Понимая бесперспективность своих требований в суде, оппозиция решила перейти к радикальным методам", - сказано в заявлении.

Для достижения общенационального согласия и сохранения стабильности Хаджимба считает необходимым обсуждение всех вопросов за столом переговоров.

Утром 9 января на площади у Абхазского драмтеатра стали собираться сторонники оппозиции с требованием аннулирования результатов президентских выборов и отставки действующего президента Рауля Хаджимба.

В это время в Верховном суде республики проходило слушание кассационной инстанции по рассмотрению жалобы лидера оппозиционной партии "Амцхара" Алхаса Квициниа на решение Верховного суда Абхазии, признавшего действительными итоги президентских выборов. Суд удовлетворил ходатайство стороны истца об отводе судьи Романа Кварчия при рассмотрении дела, в виду его личной заинтересованности.

К 13:15 участники акции протеста от площади у драмтеатра переместились к зданию Администрации президента, где на тот момент уже собрались порядка тысячи человек. В течение часа митингующим удалось проникнуть в здание администрации, разбив стекла. К 15:00 митингующие захватили Администрацию президента Абхазии. Часть активистов вошла в здание, другая часть осталась на улице.

Вечером 9 января в Сухуме состоялось экстренное заседание Совета безопасности с участием президента Рауля Хаджимба, после которого глава государства обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Хаджимба подчеркнул, что в случае необходимости в стране введут чрезвычайное положение.

Кроме того, вечером 9 января в Абхазию прибыл лидер оппозиции, депутат Парламента Аслан Бжания. Сначала он встретился с участниками акции протеста у здания Администрации, а затем присоединился к экстренному заседанию Народного Собрания.

Депутаты Парламента Абхазии приняли проект постановления, в котором они обратились к президенту страны Раулю Хаджимба с предложением о досрочном сложении полномочий главы государства.

"За" проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.

Подробнее об акции протеста в Сухуме читайте в текстовой трансляции Sputnik>>

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