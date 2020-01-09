00:26 10 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.23
  • EUR68.06
Поиск

Пресс-служба Хаджимба о решении Парламента: осложнит ситуацию в стране

© Foto / Aleksey Gusev
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (21)
4 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102878/03/1028780303.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200109/1029179088/Press-sluzhba--Khadzhimba-o-reshenii-Parlamenta-oslozhnit-situatsiyu-v-strane.html

Депутаты Парламента Абхазии ранее приняли проект постановления, в котором они обратились к президенту страны Раулю Хаджимба с предложением о досрочном сложении полномочий главы государства.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. В связи с тем, что Парламент принял постановление с предложением о добровольной отставке главы государства,пресс-служба президента Абхазии распространила заявление.

"Принятое Парламентом обращение, несмотря на указанную цель – избежать дальнейшей дестабилизации, может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны", - говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что представители оппозиции "неоднократно заявляли о том, что будут дожидаться решения Верховного суда по итогам выборов и действовать строго в правовом поле".

© Sputnik Стрингер
Трапш о конфликте оппозиции и власти: нужно "остыть" и начать разговаривать

"Понимая бесперспективность своих требований в суде, оппозиция решила перейти к радикальным методам", - сказано в заявлении.

Для достижения общенационального согласия и сохранения стабильности Хаджимба считает необходимым обсуждение всех вопросов за столом переговоров.

Утром 9 января на площади у Абхазского драмтеатра стали собираться сторонники оппозиции с требованием аннулирования результатов президентских выборов и отставки действующего президента Рауля Хаджимба.

В это время в Верховном суде республики проходило слушание кассационной инстанции по рассмотрению жалобы лидера оппозиционной партии "Амцхара" Алхаса Квициниа на решение Верховного суда Абхазии, признавшего действительными итоги президентских выборов. Суд удовлетворил ходатайство стороны истца об отводе судьи Романа Кварчия при рассмотрении дела, в виду его личной заинтересованности.

© Sputnik Стрингер
Митинг, штурм и требование отставки: главное об акции оппозиции в Сухуме

К 13:15 участники акции протеста от площади у драмтеатра переместились к зданию Администрации президента, где на тот момент уже собрались порядка тысячи человек. В течение часа митингующим удалось проникнуть в здание администрации, разбив стекла. К 15:00 митингующие захватили Администрацию президента Абхазии. Часть активистов вошла в здание, другая часть осталась на улице.

Вечером 9 января в Сухуме состоялось экстренное заседание Совета безопасности с участием президента Рауля Хаджимба, после которого глава государства обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Хаджимба подчеркнул, что в случае необходимости в стране введут чрезвычайное положение.

© Sputnik / Нина Зотина
Затулин: Абхазии следует избежать дестабилизации

Кроме того, вечером 9 января в Абхазию прибыл лидер оппозиции, депутат Парламента Аслан Бжания. Сначала он встретился с участниками акции протеста у здания Администрации, а затем присоединился к экстренному заседанию Народного Собрания.

Депутаты Парламента Абхазии приняли проект постановления, в котором они обратились к президенту страны Раулю Хаджимба с предложением о досрочном сложении полномочий главы государства. 

"За" проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.

Подробнее об акции протеста в Сухуме читайте в текстовой трансляции Sputnik>>

Читайте также:

 

Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (21)
Теги:
Рауль Хаджимба, митинги, Сухум, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Штурм Администрации президента: кадры с акции протеста в Сухуме
"Непростая ситуация": Хаджимба выступил с обращением к народу
Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии
Энергетика, больница и тюрьма: во что вложат деньги Инвестпрограммы в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться