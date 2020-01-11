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Захваченное здание Администрации президента в Сухуме начали ремонтировать

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В Абхазии
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Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (56)
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Все пропавшие после штурма атрибуты президентской власти удалось найти и вернуть в здание Администрации президента.

СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Начаты работы по ремонту правительственного здания, Администрации президента в Сухуме, которое было захвачено протестующими 9 января. Об этом заявил премьер-министр Абхазии Валерий Бганба на брифинге в Министерстве экономики.

"Начали ремонтные работы, здание находится на балансе правительства. Побиты окна, стекла, мне сложно сказать на какую сумму ущерб, потому что я видел только один этаж. Документация (имеется в виду документация Кабинета министров - ред.) не пострадала, так как она вся оцифрована, я не думаю, что мы понесем колоссальный ущерб", - отметил он.

Кроме того, по словам Бганба, атрибуты президентской власти, о похищении которых сообщалось ранее, удалось вернуть. 

"Все атрибуты президентской власти находятся в Администрации президента, они нашлись, к счастью. Я видел, что их заносят сегодня в здание", - сообщил премьер.

Вице-премьер Даур Аршба ранее заявил, что профильным органам предстоит разобраться в том, кто должен возместить ущерб, нанесенный во время захвата Администрации президента, и какова его сумма. По его словам, внутри здания "все раскурочено, разломано и разрушено".

Акции протеста в Сухуме начались 9 января. Протестующие, требовавшие отставки президента Рауля Хаджимба, взяли штурмом здание Администрации президента, сломали двери, выбили окна на первом этаже и разгромили кабинеты.

Председатель Совбеза Абхазии Мухамеда Килба на второй день протестов заявил, что митингующие взломали оружейную комнату в здании и завладели оружием. Однако позднее один из организаторов акции протеста Ахра Авидзба в интервью Sputnik опроверг эту информацию. По его словам, когда протестующие вошли в здание, оружейная комната была уже вскрыта и пуста.

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Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (56)


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