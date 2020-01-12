Аслан Бжания: ЦИК сегодня назначит дату новых выборов президента Абхазии

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания, прибывший сегодня утром к зданию Администрации президента, сообщил корреспонденту Sputnik, что заседание Центральной избирательной комиссии пройдет сегодня.
"От ЦИКа люди ждут принятия законного решения о назначении даты выборов. Это то, что входит в круг обязанностей Центральной избирательной комиссии. Мы ожидаем этого решения сегодня", - сказал Бжания.
"Это мнение является доминирующим у митингующих и большинства населения Абхазии", - сказал он.
Резюмируя, Аслан Бжания сказал, что сейчас самым главным остается решение, которое будет принимать ЦИК, а после оппозиция предпримет "другие действия по выводу страны из политического кризиса".
"Если Хаджимба не заявит сегодня о том, что он сложит свои полномочия, то действия людей будут неконтролируемы", - заключил Бжания.
В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.
Хаджимба намерен обжаловать решение кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.
До проведения очередных выборов и вступления нового избранного президента в должность, исполняющим обязанности главы государства, согласно закону, остается Рауль Хаджимба.
Однако оппозиция продолжает митинг у здания Администрации и настаивает на том, чтобы Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия.
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