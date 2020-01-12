Бжания о своем участии в выборах президента: потом посмотрим

Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания, прибывший сегодня утром к зданию Администрации президента, сообщил корреспонденту Sputnik, что заседание Центральной избирательной комиссии пройдет сегодня.

СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания ответил на вопрос журналистов о своем участии в новых выборах президента Абхазии.

По его словам, сейчас этот вопрос не актуален. На данный момент "задача номер один – выйти из сложившего политического кризиса".

"А потом посмотрим", – сказал он.

По словам Бжания, есть разговоры о том, что Хаджимба готов к диалогу. Если со стороны президента будут конкретные предложения, то он лично готов "отреагировать на них".

Лидер оппозиции добавил, в случае если Рауль Хаджимба не пойдет навстречу, не предложит компромиссных решений, то ситуация ухудшится.

"Станет еще сложнее. Еще менее контролируемой (ситуация - прим.). Отсутствие правильной реакции со стороны президента может привести к потере контроля", – сказал он.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Хаджимба намерен обжаловать решение кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.

До проведения очередных выборов и вступления нового избранного президента в должность, исполняющим обязанности главы государства, согласно закону, остается Рауль Хаджимба.

Однако оппозиция продолжает митинг у здания Администрации и настаивает на том, чтобы Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия.

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