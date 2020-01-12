Бжания: выборы президента Абхазии пройдут 21 марта

СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Аслан Бжания заявил, что Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату повторных президентских выборов на 21 марта.

"Минут 10 назад ЦИК провел заседание. 21 марта 2020 года в Абхазии состоятся новые президентские выборы. Это все - результат вашего труда. Но после этого тоже остаются еще нерешенные вопросы. Попрошу еще некоторое время проявить терпение и не расходиться", - сказал Аслан Бжания, обращаясь к собравшимся у Администрации президента.

Ранее предполагалось, что Центральная избирательная комиссия Абхазии проведет заседание по вопросу о назначении даты выборов президента в понедельник 13 января, однако митингующие настояли на том, чтобы ускорить процесс определения даты повторных выборов.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Хаджимба намерен обжаловать решение кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.

Следите за ситуацией в текстовой трансляции на сайте Sputnik Абхазия>>

Читайте также: