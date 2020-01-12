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Бжания: выборы президента Абхазии пройдут 21 марта

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Абхазии
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Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (72)
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Sputnik Абхазия
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Центральная избирательная комиссия Абхазии официально не объявляла дату новых выборов, заседание ЦИК продолжается.

СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Аслан Бжания заявил, что Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату повторных президентских выборов на 21 марта.

"Минут 10 назад ЦИК провел заседание. 21 марта 2020 года в Абхазии состоятся новые президентские выборы. Это все - результат вашего труда. Но после этого тоже остаются еще нерешенные вопросы. Попрошу еще некоторое время проявить терпение и не расходиться", - сказал Аслан Бжания,

обращаясь к собравшимся у Администрации президента.

Ранее предполагалось, что Центральная избирательная комиссия Абхазии проведет заседание по вопросу о назначении даты выборов президента в понедельник 13 января, однако митингующие настояли на том, чтобы ускорить процесс определения даты повторных выборов.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба на вечере в честь 26-летия Министерства по репатриации Абхазии, 25 марта 2019
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Хаджимба намерен обжаловать решение кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.

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