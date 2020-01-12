Рауль Хаджимба встретился с лидером оппозиции Асланом Бжания

На встрече с действующим президентом лидер оппозиции Аслан Бжания потребовал от Рауля Хаджимба уйти в отставку.

СУХУМ, 12 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Президент Рауль Хаджимба встретился с лидером Блока оппозиционных сил Асланом Бжания в воскресенье 12 января.

Во встрече, прошедшей на государственной даче в Сухуме, также принимали участие Аслан Барциц, Мухамед Килба, Алхас Квициниа. Переговоры прошли при непосредственном участии российской делегации во главе с Рашидом Нургалиевым.

Бжания рассказал, что они, как представители оппозиции, потребовали у Рауля Хаджимба сложения президентских полномочий.

"Мы передали требования людей, они хотят одного - чтобы он (Рауль Хаджимба - ред.) сложил свои полномочия, согласно Конституции. Он нас услышал, теперь мяч на стороне господина Хаджимба. Я думаю, что в течение какого-то незначительного времени мы получим ответ на тот вопрос, который мы обсуждали. Как только нам будет известна его позиция, мы перед вами ее огласим. Вот все, что было, ждем на месте здесь", - сказал Бжания.

Ранее лидер оппозиции Аслан Бжания заявил, что если Рауль Хаджимба не пойдет навстречу, не предложит компромиссных решений, то ситуация ухудшится.

Пресс-служба президента в свою очередь отметила, что в ходе встречи обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране и пути выхода из сложившейся обстановки.

"Глава государства подчеркнул необходимость поведения сторон в рамках правового поля, прежде всего, в целях достижения общенационального согласия, недопущения столкновений. В связи с этим, до проведения повторных выборов и инаугурации вновь избранного Президента необходимо следовать положениям Закона "О Президенте Республики Абхазия", - сказано в сообщении пресс-службы.

Рашид Нургалиев призвал стороны использовать все возможности для мирного урегулирования сложившейся ситуации, отмечается в сообщении.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Рауль Хаджимба намерен обжаловать решение Кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.

В воскресенье 12 января Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату новых президентских выборов. Они должны состояться 22 марта 2020 года. Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.

Следите за ситуацией в текстовой трансляции на сайте Sputnik Абхазия>>

Следите за новостями в Telegram канале Sputnik Абхазия>>

Читайте также: