Выдвижение кандидатов на должность президента Абхазии начнется 22 января

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Выдвижение кандидатов на пост президента республики начинается 22 января, за 60 дней до выборов, рассказали корреспонденту Sputnik в Центральной избирательной комиссии Абхазии.
После поступления необходимых документов о выдвижении кандидата ЦИК должен зарегистрировать его в течение 10 дней.
Заканчивается регистрация за 30 дней до дня всенародного голосования.
В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.
Рауль Хаджимба намерен обжаловать решение Кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.
В воскресенье 12 января Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату новых президентских выборов. Они должны состояться 22 марта 2020 года. Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.
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