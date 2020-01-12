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Выдвижение кандидатов на должность президента Абхазии начнется 22 января

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Центризбирком Абхазии объявил 22 марта днем выборов главы государства на брифинге в воскресенье 12 января.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Выдвижение кандидатов на пост президента республики начинается 22 января, за 60 дней до выборов, рассказали корреспонденту Sputnik в Центральной избирательной комиссии Абхазии.

После поступления необходимых документов о выдвижении кандидата ЦИК должен зарегистрировать его в течение 10 дней.

© Sputnik
Выборы президента Абхазии назначены на 22 марта

Заканчивается регистрация за 30 дней до дня всенародного голосования.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Рауль Хаджимба намерен обжаловать решение Кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.

В воскресенье 12 января Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату новых президентских выборов. Они должны состояться 22 марта 2020 года. Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.

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Теги:
ЦИК Абхазии, выборы президента Абхазии, Абхазия


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