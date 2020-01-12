Помощник президента России Владислав Сурков едет в Абхазию

Визит помощника президента России ожидается в самое ближайшее время, о том, какие встречи запланированы в Абхазии у Владислава Суркова, пока неизвестно.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. В ближайшее время ожидается приезд помощника президента России Владислава Суркова в Абхазию, рассказал корреспонденту Sputnik первый вице-премьер Абахзии Даур Аршба.

"В ближайшее время. Примерно к семи часам", - уточнил Аршба.

Причина визита - урегулирование сложившейся ситуации в стране, отметил он и добавил, что пока неизвестно, состоится ли встреча между Раулем Хаджимба и Владиславом Сурковым.

Вечером 10 января в республику также прибыл заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев в составе российской делегации представителей силовых и правоохранительных структур. Он провел встречу с президентом Абхазии, детали которой не сообщаются.

В Совбезе Абхазии подчеркнули, что консультативные встречи абхазских властей с Нургалиевым и российской делегацией продолжились в субботу и воскресенье.

Отмечалось, что Рашид Нургалиев призвал стороны использовать все возможности для мирного урегулирования сложившейся ситуации, отмечается в сообщении.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Рауль Хаджимба намерен обжаловать решение Кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.

В воскресенье 12 января Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату новых президентских выборов. Они должны состояться 22 марта 2020 года. Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.

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