Протестующие подошли к госдаче президента Абхазии

Один из организаторов акции протеста Ахра Авидзба призвал всех сторонников не брать с собой "ничего железного", направляясь к государственной даче.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Часть протестующих, уже четыре дня удерживающих здание Администрации президента, переместилась к госдаче, где находится президент Рауль Хаджимба, передает с места корреспондент Sputnik.

Перед собравшимся у Администрации президента выступил один из организаторов акции протеста Ахра Авидзба, он заявил, что цель похода к резиденции главы государства - получить ответ на требование оппозиции о сложении Хаджимба полномочий.

"Он (Хаджимба) попросил пару часов. Ответа до сих пор нет. Может быть, он есть, но мы не знаем. Поэтому мы отправимся за ответом к нему", - сказал Авидзба.

Охрана не пустила собравшихся на территорию государственной дачи, началась словесная перепалка. Среди митингующих есть люди, которые призывают к спокойствию и просят отойти дальше от ворот, у которых на этот момент собралось около ста человек. Люди продолжают прибывать.

Ранее сегодня президент Рауль Хаджимба встретился с лидером Блока оппозиционных сил Асланом Бжания. Во встрече принимали участие Аслан Барциц, Мухамед Килба, Алхас Квициниа. Переговоры прошли при непосредственном участии российской делегации во главе с Рашидом Нургалиевым.

Бжания рассказал, что они, как представители оппозиции, потребовали у Рауля Хаджимба сложения президентских полномочий.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Рауль Хаджимба намерен обжаловать решение Кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.

В воскресенье 12 января Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату новых президентских выборов. Они должны состояться 22 марта 2020 года. Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.

Президент Рауль Хаджимба встретился с лидером Блока оппозиционных сил Асланом Бжания в воскресенье 12 января.

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