Обращение к народу Абхазии сотрудников МВД, ветеранов органов внутренних дел и членов ассоциации ветеранов боевых действий 1992-1993 годов опубликовано на сайте ведомства.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Сотрудники и ветераны МВД Абхазии обратились к народу республики в связи со сложной общественно-политической обстановкой в стране.

"В непростое время для нашей страны мы, сотрудники милиции, ветераны МВД, посвятившие свою жизнь службе Отечеству, обращаемся ко всем жителям Абхазии с просьбой не допустить народного противостояния", - говорится в их заявлении на сайте МВД.

В обращений также подчеркивается, что трудная и ответственная служба сотрудников способствует становлению правового государства, обеспечивающего безопасность каждого гражданина, защиту его интересов, чести и достоинства, благополучия и самой жизни.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Рауль Хаджимба намерен обжаловать решение Кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.

В воскресенье 12 января Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату новых президентских выборов. Они должны состояться 22 марта 2020 года. Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.

Президент Рауль Хаджимба встретился с лидером Блока оппозиционных сил Асланом Бжания в воскресенье 12 января.

Бжания рассказал, что они, как представители оппозиции, потребовали у Рауля Хаджимба сложения президентских полномочий.

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