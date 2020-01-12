Митинг оппозиции у Администрации президента завершился

Рауль Хаджимба вечером воскресенья 12 января подал заявление об отставке с поста президента Абхазии после четерехдневных акций протеста оппозиции в Сухуме.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Один из организаторов митинга в Сухуме Ахра Авидзба рассказал Sputnik о том, что акция протеста завершилась в Администрации президента.

"Мы поблагодарили людей за участие в митинге, сейчас мы выйдем и призовем их расходиться", - подчеркнул он.

Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания в свою очередь поблагодарил собравшихся у Администрации президента.

"Политический кризис, который назрел в последние месяцы, преодолен, я вас поздравляю. Я хочу вас поблагодарить за то участие, которое вы оказали", - сказал он.

Бжания также отметил роль замсекретаря Совбеза России Рашида Нургалиева и помощника президента России Владислава Суркова в преодолении политического кризиса в республике.

Часть протестующих, уже четыре дня удерживающих здание Администрации президента, ранее переместилась к госдаче, где находится президент Рауль Хаджимба. Охрана не пустила собравшихся на территорию государственной дачи, началась словесная перепалка. У ворот на этот момент собралось несколько сотен человек.

Спустя некоторое время к митингующим вышел экс-министр иностранных дел и бывший депутат Парламента Сергей Шамба, который зачитал заявление Рауля Хаджимба о добровольной отставке. Собравшиеся у ворот государственной дачи встретили новость бурными аплодисментами. Люди у Администрации президента с восторгом восприняли новость о том, что Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия.

Ранее сегодня президент Рауль Хаджимба встретился с лидером Блока оппозиционных сил Асланом Бжания. Во встрече принимали участие Аслан Барциц, Мухамед Килба, Алхас Квициниа. Переговоры прошли при непосредственном участии российской делегации во главе с Рашидом Нургалиевым.

Бжания рассказал, что он потребовал у Рауля Хаджимба сложения президентских полномочий.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

В воскресенье 12 января Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату новых президентских выборов. Они должны состояться 22 марта 2020 года. Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.

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