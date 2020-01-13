Беспарашютное десантирование: учения российских военных начались в Абхазии

Военные учения проходят в горно-лесистой и прибрежной местности на полигонах Цабал и Нагвалоу.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Учения российских аэромобильных групп, в ходе которых десантники должны будут уничтожить удаленные силы условного противника, начались в Абхазии, сообщила в понедельник пресс-служба Южного военного округа.

"В ходе учебы в условиях горно-лесистой и прибрежной местности полигонов Цабал и Нагвалоу военнослужащие осваивают навыки беспарашютного десантирования на различные рельефы местности и огневого поражения пехоты и легкобронированной техники противника из вертолетов", - говорится в релизе.

Всего в учениях участвуют около тысячи военнослужащих.

По плану, российские десантники отработают скрытную переброску по воздуху и ликвидацию противника, "находящегося на удалении".

Основное внимание в подготовке десантников уделяется автономности, маневренности и ликвидации противника, находящегося на удалении. Подразделения предназначены для ведения боевых действий со скрытной переброской войск по воздуху.

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