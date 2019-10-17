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"Градом" по врагу: российские и абхазские военные остановили условного противника

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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В ходе учений было выполнено около 40 огневых задач по уничтожению разведданных бронетехники и мест скопления пехоты "противника" на удалении до 15 км.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Абхазии остановили наступление условного противника в горах и высадку морского десанта на побережье республики, сообщает пресс-служба ЮВО.

Учения проходили на полигонах Цабал и Нагвалоу.

"Поражение целей атакующего условного противника осуществлялось с использованием гаубиц Д-30, реактивных систем залпового огня "Град" и минометов "Сани". Боевые стрельбы артиллерийскими расчетами по координатам, поступавшим от пункта управления, производились мгновенно" - сообщили в пресс-службе ЮВО.
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© Foto / Пресс-служба ЮВО
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Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались с беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки на пункты управления артиллерии.
После каждого залпа артиллеристы выполняли противоогневой маневр, выдвигаясь на новые огневые позиции.
В совместном батальонном учении принимают участие около тысячи военнослужащих, задействовано 150 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ. Плановое учение продлится до конца недели.

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