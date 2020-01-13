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Вице-президент Абхазии Аслан Барциц ушел в отставку

© Foto / presidentofabkhazia
В Абхазии
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Темы:
Отставка президента Рауля Хаджимба (89)
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Накануне Рауль Хаджимба написал заявление об отставке с поста президента Абхазии после четырехдневных акций протеста оппозиции в Сухуме.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Вице-президент Абхазии Аслан Барциц вслед за президентом Раулем Хаджимба подал в отставку, сообщила пресс-служба главы государства.

"В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и в связи с тем, что президент Республики Абхазия Хаджимба Рауля Джумкович подал в отставку, во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий Вице-президента Республики Абхазия", - говорится в сообщении.

Ранее Барциц заявил, что соратники Хаджимба, возможно, поддержат одного из кандидатов на предстоящих в марте выборах.

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Хаджимба подписал заявление о сложении полномочий

Накануне часть протестующих, уже четыре дня удерживавших здание Администрации президента, переместилась к госдаче, где находился президент Рауль Хаджимба. Охрана не пустила собравшихся на территорию государственной дачи, началась словесная перепалка. У ворот на этот момент собралось несколько сотен человек.

Спустя некоторое время к митингующим вышел экс-министр иностранных дел и бывший депутат Парламента Абхазии Сергей Шамба, который зачитал заявление Рауля Хаджимба о добровольной отставке. Собравшиеся у ворот государственной дачи встретили новость бурными аплодисментами.

© Sputnik
Бжания о своем участии в выборах президента: потом посмотрим

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требовали отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

В воскресенье 12 января Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату новых президентских выборов. Они должны состояться 22 марта 2020 года. Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.

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Темы:
Отставка президента Рауля Хаджимба (89)
Теги:
Абхазия, митинги


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