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Рекордный пассажиропоток зафиксирован на Псоу в 2019 году

© Foto / Пресс-служба Сочинской таможни
В Абхазии
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Тенденция к увеличению пассажирского и транспортного потоков на абхазо-российской границе наблюдается ежегодно.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. В 2019 году через пешеходную, автомобильную и железнодорожную составляющие МАПП "Адлер" российские пограничники оформили на въезд в Абхазию и выезд из республики почти 13 миллионов человек, сообщает пресс-служба ведомства.

В прежние годы общий пассажирский поток никогда не достигал подобной отметки.

"За 2019 год государственную границу между Россией и Абхазией пересекло почти два миллиона 360 тысяч транспортных средств. Это почти на 250 тысяч машин больше, чем представлено в данных прошлогодней статистики", - говорится в сообщении.

© Foto / предоставлено Бесланом Цвинария
Долой очереди на границе: абхазские и российские таможенники подписали соглашение
Кроме того, российские пограничники задержали 18 нарушителей государственной границы, пытавшихся пересечь госграницу по чужим и поддельным паспортам.

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю во избежание инцидентов в пунктах пропуска рекомендует всем гражданам проверять документы, необходимые для пересечения государственной границы. Прежде всего рекомендуется обращать особое внимание на сроки действия паспортов, наличие технических ошибок и механических повреждений.

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Теги:
Пограничное управление ФСБ РФ, КПП "Псоу"


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