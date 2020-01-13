Алхас Тхагушев: новая власть в Абхазии должна чувствовать дыхание народа

Политический эксперт Алхас Тхагушев в интервью Sputnik дал оценку кризису в Абхазии и поделился мнением о том, какие шаги должна предпринять новая власть, чтобы не повторить ошибки старой.

СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Давно назрел целый ряд реформ, а люди недовольны социально-экономическим положением в стране, сказал в интервью Sputnik политический эксперт Алхас Тхаугушев.

"Новой власти, какая бы ни пришла, нужно будет искать ответы на вопросы, потому, что люди недовольны тем, как страна развивается, каким образом распределяются ресурсы, кто имеет доступ к этим ресурсам, насколько честно это происходит", - сказал он.

По его мнению, страна погрязла в коррупции, а деятельность власти не отличается прозрачностью.

"Если общество расслабится и даст новой команде опять все делать так, как считают они, ситуация в стране не изменится. Мы сегодня показали, что недовольны происходящим, но и следующей власти мы не должны давать расслабиться", - сказал эксперт.

Алхас Тхагушев отметил, что люди, которые придут во власть, должны чувствовать поддержку общества. "Я думаю, что люди в этой стране давно поняли, что для того, чтобы любая власть была вменяемой, чтобы она работала на нас, а не на себя любимых, она должна чувствовать наше дыхание", - уверен он.

Первым делом новой власти нужно провести реформу по перераспределению полномочий, считает Тхагушев.

"Необходимо сделать так, чтобы у нас не было дальше единоличной власти "царька", чтобы принцип формирования правительства был принципиально иной. Нужно, чтобы не один человек определял, кто будет рулить и назначал всех людей, а чтобы это все проходило через Парламент", - говорит он.

Также, по мнению Тхагушева, нужен пакет реформ, связанных с работой правоохранительной системы.

"Наша правоохранительная система погрязла в коррупции. Нам необходимо сделать все, для того, чтобы ограничить наш чиновничий аппарат. Нам нужно разобраться, сколько структур нам нужно, сколько нужно чиновников, чтобы структуры работали не на себя, а на общество и, конечно, базис – это экономика. Необходимо сделать все, чтобы экономика ожила, потому, что то что мы имеем в последние годы не годится, мы закручиваем гайки, вводим новые фискальные инструменты, постоянно думаем, какими новыми налогами обложить бедных предпринимателей", - подчеркнул эксперт.

Госаппарат, по его словам, не делает ничего, чтобы помогать предпринимателям, тогда как предпринимательство создает рабочие места и пополняет бюджет.

"Сказать, что ничего не наработано в этом плане нельзя, есть стратегия социально-экономического развития Абхазии, которую в свое время представлял коллектив Центра стратегических исследований. Но прошлая власть, к сожалению, не видела в упор ничего, они занимались освоением траншей из Российской Федерации", - считает Тхагушев.

При этом он считает, что Абхазии следует самостоятельно развивать свою экономику.

"Мы должны сказать спасибо России, за то, что она поддерживает Абхазию, но это тупиковый путь, мы сами должны шевелиться, сделать что-то. Сегодня, наши чиновники ждут очередного поступления траншей, они совершенно не заинтересованы в том, чтобы развивать свою экономику, но если мы не будем сами развивать свою экономику и шевелиться, то в какой-то момент Россия может сказать, что мы не воспользовались поддержкой", - отмечает он.

Говоря о политическом кризисе в Абхазии, Алхас Тхагушев заметил, что его корни следует искать в событиях 2014 года.

"К великому сожалению, я и многие другие тогда понадеялись на то, что этот человек будет проводить какие-то реформы, поэтому на некоторые нехорошие вещи закрывали глаза. Но, к сожалению, ничего не произошло. За пять лет, Хаджимба не сделал ничего из того, что обещал. Не было никакого перераспределения полномочий, не произошло и всего остального. Стала усугубляться криминогенная ситуация, страну захлестнула череда похищений людей, мы все это наблюдали, видели, что порядка в стране все меньше и меньше", - сказал он.

Выборы президента в 2019 году, Тхагушев назвал "самыми позорными" из тех, что ему приходилось наблюдать.

"Такого давления со стороны власти, такого административного ресурса не было никогда. Я не могу припомнить, чтобы таким наглым образом власть протаскивала своего кандидата. Мне было очевидно, каким образом этот человек набрал голоса во втором туре. Несмотря на все эти проблемы, которые я обозначил, люди не позволяли себе смести эту власть. Но события, которые произошли в Сухуме, связанные с тройным убийством, стали последней каплей, которая переполнила чашу терпения. Тот печальный исход, который произошел с господином Хаджимба, закономерен", - говорит эксперт.

Он считает, что власть ничего не сделала, чтобы переломить сложившуюся пагубную ситуацию.

"Даже когда эта трагедия произошла, они не нашли в себе силы сами провести расследование и закрыть тему. Они пустили криминал во власть, организованная преступная группа действовала у них под носом. Я очень надеюсь, что будет череда судебных разбирательств, и все, кто причастен к этому преступлению, будут явлены нашему обществу и будут наказаны, такие вещи прощать нельзя", - сказал Алхас Тхагушев.

Накануне президент Рауль Хаджимба подал в отставку. Этому решению предшествовали четыре дня протестов в столице Абхазии.

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как Кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.

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