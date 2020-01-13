Дамениа об отставке президента: стабильность в обществе в одночасье не наступит

Своим мнением о том, преодолен ли политический кризис в Абхазии после того, как президент страны выполнил требование оппозиции и ушел в отставку, в эфире радио Sputnik Абхазия поделился директор АНО "Центр социально-экономических исследований.

Олег Дамениа считает, что после принятия коллегией Конституционного суда решения о том, что выборы президента Абхазии признаны несостоявшимися и после подписания Указа о добровольном сложении полномочий президента Раулем Хаджимба, появилась перспектива вернуться в правовое русло.

"Но это не так-то просто. Сразу общество, конечно, не успокоится и стабильность в одночасье не наступит. Нам предстоит решить очень сложные вопросы. Поэтому в ближайшие дни и даже месяцы вряд ли нам следует ожидать наступление желаемой стабильности в обществе. Выборы будут непростые. Речь идет о выборах новых, а не о повторном голосовании. Проблем будет очень много. Главное в том, насколько организованы политические силы к проведению новых выборов, насколько ЦИК Абхазии к ним готов, насколько совершенно наше законодательство для того, чтобы эти выборы провести в строгом правовом русле. У Парламента сейчас задача не просто провести выборы, но и в течение двух месяцев выполнять функции исполнительной власти. У Парламента сейчас миссия чрезвычайная. Исполняющий обязанности президента должен главным образом заниматься обеспечением выполнения функций исполнительной ветви власти. А Парламент должен заниматься выборными делами. Главное, чтобы два месяца люди работали верно. Выборы должны быть проведены, потому что речь идет о жизни общества на ближайшие пять лет", - отметил Олег Дамениа.

Рауль Хаджимба вечером воскресенья 12 января подал заявление об отставке с поста президента Абхазии после четырехдневных акций протеста оппозиции в Сухуме.

Накануне часть протестующих, уже четыре дня удерживавших здание Администрации президента, переместилась к госдаче, где находился президент Рауль Хаджимба. Охрана не пустила собравшихся на территорию государственной дачи, началась словесная перепалка. У ворот на этот момент собралось несколько сотен человек.

Спустя некоторое время к митингующим вышел экс-министр иностранных дел и бывший депутат Парламента Абхазии Сергей Шамба, который зачитал заявление Рауля Хаджимба о добровольной отставке. Собравшиеся у ворот государственной дачи встретили новость бурными аплодисментами.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требовали отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

В воскресенье 12 января Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату новых президентских выборов. Они должны состояться 22 марта 2020 года. Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.

Следите за новостями в Telegram канале Sputnik Абхазия>>

Читайте также: