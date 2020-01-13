Эксперт: у оппозиции есть все шансы победить на выборах в марте

Накануне президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку. Этому решению предшествовали четыре дня протестов в Сухуме.
Sputnik, Мария Науменко.
Лидер оппозиции Аслан Бжания сообщил, что будет бороться за пост президента Абхазии на предстоящих весной выборах.
"Сейчас абхазская оппозиция одержала тактическую победу в этом внутриполитическом соревновании и, судя по всему, она имеет очень хорошие шансы победить на выборах в марте", - заявил Муханов в интервью Sputnik.
По мнению эксперта, будущему новому президенту все же не стоит рассчитывать на абсолютную поддержку.
"У всех, кто приходил к власти в Абхазии после первого президента Владислава Ардзинба, были критики. Очень много критиков было у третьего президента Александра Анкваба. Мы даже можем проводить определенные параллели между событиями 2020 года и событиями 2014 года, когда Александр Анкваб под воздействием такого волнообразного протестного движения был вынужден покинуть свой пост. Хаджимба не первый и не последний президент, который столкнулся с ростом протестных настроений и недовольством населения", - рассуждает Муханов.
Он добавил, что Россия сыграла роль миротворца в политическом кризисе в Абхазии.
"Оперативная отправка делегаций из России и последние новости, включая заявление Хаджимба об уходе, говорят о том, что Россия повлияла на умиротворение этой ситуации. Если в ближайшие дни ситуация стабилизируется, то, бесспорно, надо будет отметить российские миротворческие усилия, которые влияли на стороны внутриполитического конфликта", - подчеркнул Муханов.
Повторные выборы президента Абхазии состоятся 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как Кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.
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