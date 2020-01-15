Тамаз Гогия: повторные выборы президента должны обойтись не дороже предыдущих

Глава ЦИК признал, что нагрузка на бюджет будет большая, и пообещал, что избирательная комиссия "постарается не перебарщивать".

СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Предстоящие повторные президентские выборы в Абхазии не должны обойтись дороже предыдущих, заявил в интервью радио Sputnik глава Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия. На организацию прошедших осенью в Абхазии выборов главы государства было потрачено 18 миллионов рублей.

По словам Гогия, из бюджета выборов будут исключены траты на покупку урн для голосования, приобретение печатей и штампов, а также необходимого оборудования для пресс-центра. Финансироваться президентские выборы будут за счет средств республиканского бюджета.

"Первый финансовый квартал в стране всегда напряжен, особенно принимая во внимание прошедшие события, неурожайный цитрусовый год. Думаю, нагрузка на бюджет будет большая. Мы постараемся не перебарщивать и, с учетом всего этого, будем разрабатывать бюджет. К примеру, на прошлых выборах мы приобрели многоразовые урны, они все на месте – эта статья выпадает из бюджета, минус 2 миллиона рублей", - объяснил он.

По словам Гогия, дата проведения предстоящих президентских выборов совпадает с периодом выборов в местные органы самоуправления.

"В связи с этим сегодня мы направили документ в Парламент для того, чтобы сместить сроки проведения выборов в местные органы самоуправления", - добавил он.

Гогия также отметил, что в этот раз избирательные участки будут открыты в Москве и на Северном Кавказе. Вопрос об открытии участка в Стамбуле членами ЦИК еще не обсуждался.

Нововведения, принятые Парламентом республики во время проведения прошлых президентских выборов, будут действовать и сейчас.

На заседании Парламента 4 апреля прошлого года депутаты внесли изменения в процедуру голосования. Были отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов - теперь нужно ставить галочки напротив имени того, за которого голосуешь. Кроме того, в паспорта голосующих теперь должны ставиться штампы.

Еще одно нововведение – исключение использования открепительных удостоверений и изменение предела сумм пожертвований для избирательных фондов. Также депутаты запретили иностранным гражданам и организациям участвовать в агитации и акциях в поддержку того или иного кандидата.

План ЦИК

В среду 15 января ЦИК утвердил календарный план по подготовке к проведению повторных президентских выборов. Регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты Абхазии начнется с 22 января и закончится 11 февраля.

Списки избирателей для всеобщего ознакомления будут представлены за десять дней до выборов так же, как и оповещение избирателей о времени и месте голосования. Участковые избирательные комиссии будут обеспечены избирательными бюллетенями 20-21 марта 2020 года. Процесс голосования на всех избирательных участках пройдет 22 марта с 08:00 до 20:00.

Участковые избирательные комиссии будут обязаны предоставить протоколы о результатах голосования в окружные комиссии 22-23 марта, после чего окружные комиссии обязаны предоставить протоколы в ЦИК. В течение трех дней после дня выборов пройдет подведение итогов и подписание итогового протокола. Результаты выборов будут опубликованы в течение трех дней с момента подписания протокола.

Согласно законодательству, президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, обладающий избирательным правом, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет. Потенциальный кандидат должен проживать в Абхазии не менее пяти последних лет.

Президент избирается на пятилетний срок. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. Его кандидатуру предлагает кандидат в президенты.

Выборы-2019

Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда о признании действительными итогов второго тура выборов главы государства.

Предыдущие президентские выборы в Абхазии прошли 8 сентября 2019 года. На пост главы государства баллотировались экс-президент Рауль Хаджимба, Алхас Квициниа, Олег Аршба, Астамур Тарба, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Алмас Джапуа, Артур Анкваб и Астамур Какалия.

Во втором туре за пост президента боролись Рауль Хаджимба и Алхас Квициниа. Победу одержал Хаджимба, набрав 47,39% голосов, однако 10 января 2020 года суд кассационной инстанции принял решение о незаконности итогов президентских выборов.

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