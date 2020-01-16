15:19 16 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.57
  • EUR68.66
Поиск

Двинянин представил в МИДе Абхазии нового советника-посланника посольства России

© Foto / Министерство иностранных дел Республики Абхазия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
22710
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102924/71/1029247159.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200116/1029247291/Dvinyanin-predstavil-v-MIDe-Abkhazii-novogo-sovetnika-poslannika-posolstva-Rossii.html

Встреча посла Российской Федерации в Абхазии Алексея Двинянина с исполняющим обязанности министра иностранных дел Дауром Кове прошла в МИДе республики в среду 15 января.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин представил исполняющему обязанности министра иностранных дел Дауру Кове нового советника-посланника посольства Российской Федерации в республике Максима Литвинова, сообщает пресс-служба МИДа Абхазии.

Даур Кове поприветствовал нового советника-посланника и отметил, что у внешнеполитического ведомства Абхазии традиционно сложились хорошие дружественные рабочие отношения с посольством России.

"С Максимом Вадимовичем мы знакомы уже не один год, в первую очередь по работе на Международных Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, это дает уверенность и основание говорить о том, что мы будем и впредь продолжать эту работу в продуктивном ключе на благо двух наших стран", - отметил министр.
© Foto / Министерство иностранных дел Республики Абхазия
Алексей Двинянин

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин в свою очередь выразил признательность руководству Министерства иностранных дел Абхазии за доброе отношение к посольству России и его сотрудникам.

Двинянин отметил, что посольство разделяет озабоченность абхазского населения сложившейся в стране ситуацией и считает это суверенным делом республики.

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин
© Sputnik / Томас Тхайцук
Инвестпрограмма и вопросы обороны: посол Двинянин о развитии отношении России и Абхазии

"Считаем важным сохранение стабильности и безопасности в республике и готовы содействовать любым возможным способом со стороны России. Рассчитываем, что наше внешнеполитическое сотрудничество на основе заключенных Меморандумов о взаимодействии будет продолжено конструктивным образом и в Женеве, и на других международных площадках", - сказал Двинянин.

Указ о назначении Алексея Двинянина послом Российской Федерации в Абхазии подписал президент России Владимир Путин 30 марта 2018 года. Алексей Двинянин сменил на этом посту Семена Григорьева, руководившего посольством с 2008 года.

Читайте также:

Теги:
Даур Кове, Алексей Двинянин, МИД Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Накрыло пеплом: Филиппины после извержения вулкана Тааль
Высокий полет при низких темературах: зимние маневры Ту-95МС
План предвыборных мероприятий ЦИК
От выдвижения до бюллетеней: план мероприятий ЦИК на повторных выборах
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться