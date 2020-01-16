Двинянин представил в МИДе Абхазии нового советника-посланника посольства России

Встреча посла Российской Федерации в Абхазии Алексея Двинянина с исполняющим обязанности министра иностранных дел Дауром Кове прошла в МИДе республики в среду 15 января.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин представил исполняющему обязанности министра иностранных дел Дауру Кове нового советника-посланника посольства Российской Федерации в республике Максима Литвинова, сообщает пресс-служба МИДа Абхазии.

Даур Кове поприветствовал нового советника-посланника и отметил, что у внешнеполитического ведомства Абхазии традиционно сложились хорошие дружественные рабочие отношения с посольством России.

"С Максимом Вадимовичем мы знакомы уже не один год, в первую очередь по работе на Международных Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, это дает уверенность и основание говорить о том, что мы будем и впредь продолжать эту работу в продуктивном ключе на благо двух наших стран", - отметил министр.

© Foto / Министерство иностранных дел Республики Абхазия Алексей Двинянин

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин в свою очередь выразил признательность руководству Министерства иностранных дел Абхазии за доброе отношение к посольству России и его сотрудникам.

Двинянин отметил, что посольство разделяет озабоченность абхазского населения сложившейся в стране ситуацией и считает это суверенным делом республики.

"Считаем важным сохранение стабильности и безопасности в республике и готовы содействовать любым возможным способом со стороны России. Рассчитываем, что наше внешнеполитическое сотрудничество на основе заключенных Меморандумов о взаимодействии будет продолжено конструктивным образом и в Женеве, и на других международных площадках", - сказал Двинянин.

Указ о назначении Алексея Двинянина послом Российской Федерации в Абхазии подписал президент России Владимир Путин 30 марта 2018 года. Алексей Двинянин сменил на этом посту Семена Григорьева, руководившего посольством с 2008 года.

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