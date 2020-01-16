Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьера России

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что Дмитрий Медведев в беседе с ним попросил партию поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Депутаты Госдумы России одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, передает РИА Новости.

"За" проголосовали 383 депутата, против - ни одного, воздержался 41, следует из итогов голосования.

Михаил Мишустин поблагодарил Госдуму за поддержку его кандидатуры на пост премьера и пообещал держать связь с Госдумой, а также сверять курс правительства.

"Уважаемые депутаты Госдумы, хочу еще раз поблагодарить президента РФ, вас за поддержку, за то, что мы сегодня очень серьезно и детально обсудили все те направления, которые вас волнуют. Я обещаю, даю здесь слово в том, что я сказал: мы будем держать связь с Думой и с фракциями, комитетами, чтобы сверять наш курс и определять то, что мы делаем", - сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что фракция "Единая Россия" единогласно поддержит кандидатуру Мишустина. Голосовать за него решили и депутаты "Справедливой России". По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, большинство депутатов от партии либерал-демократов были намерены поддержать Мишустина. КПРФ приняла решение воздержаться.

Перед голосованием Мишустин встретился с думскими фракциями, а также со спикером верхней палаты парламента Вячеславом Володиным. Последний охарактеризовал кандидата в премьеры как профессионала, которого отличают открытость и динамичность.

На встрече с фракцией КПРФ Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве как по составу, так и по структуре.

"Да, ему задали вопрос. Он сказал, что будут серьезные, кардинальные изменения, но фамилий пока он не назвал ни одной... Он сказал, что менять структуру правительства будут, министров будут кардинально менять, но пока фамилий он не обозначил", - рассказал депутат Алексей Корниенко.

Кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность главы правительства накануне внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

Незадолго до этого премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что российское правительство в полном составе подает в отставку. Это произошло сразу после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором Путин отметил, что парламент должен взять на себя большую ответственность за формирование правительства, и призвал доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры премьер-министра.

Медведеву было предложено занять должность заместителя председателя Совета безопасности, о создании которой накануне сообщил президент Путин. Кроме того, Медведев останется председателем партии "Единая Россия".

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