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Заседание Совета Федерации РФ

Спикер Госдумы России о Мишустине: открытый, динамичный, со знанием регионов

© Sputnik / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин ранее внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин обратил внимание на профессионализм Михаила Мишустина, кандидатуру которого Владимир Путин предложил на пост премьера, передает РИА Новости.

"Его отличают такие качества, как открытость, динамичность, знание регионов... Я его знаю с 1999 года... Этот человек - профессионал, причем в области как финансов, налогового законодательства... Он также хорошо знает и другие сферы", - сказал Володин.

Президент России Владимир Путин ранее внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

© Sputnik / Александр Вильф
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Дмитрий Медведев объявил, что правительство России в полном составе уходит в отставку. Это произошло сразу после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором глава государства отметил, что парламент должен взять на себя большую ответственность за формирование правительства, и призвал доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры премьер-министра.

Правительство Медведева будет исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового Кабинета министров.

Позже стало известно, что в России появится должность заместителя председателя Совета безопасности, сообщил президент Владимир Путин. Занять ее будет предложено Дмитрию Медведеву, который сообщил сегодня об отставке с поста главы правительства.

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Теги:
Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Михаил Мишустин


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