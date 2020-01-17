Опасная красота: кто не рад раннему цветению мимозы в Абхазии

Мимоза - один из главных символов Международного женского дня - чаще всего расцветает в начале весны, однако в этом году цветы распустились в январе.

Как на деревьях может отразиться досрочное цветение, останутся ли женщины на 8 Марта без мимозы, а абхазские крестьяне без заработка - в материале Sputnik Абхазия.

Цвет настроения - желтый

Каждый год в преддверии Международного женского дня на границе по реке Псоу можно встретить людей, которые везут из Абхазии в Россию мимозу на продажу.

В республике не принято дарить ее женщинам на 8 Марта, но в России преподнести цветущую веточку этого дерева считается традицией. Этой зимой мимоза зацвела в Абхазии раньше времени.

Зимнее тепло заставляет понервничать тех, кто рассчитывал пополнить семейный бюджет весной за счет продажи мимозы. Житель села Приморское Вазген опасается, что теплая погода может обернуться необходимостью затянуть пояса, несмотря на то, что в его краях деревья пока не зацвели.

"Боюсь, что если будет такая теплая погода и дальше, деревья расцветут. Мимоза, конечно, не единственное, что мы продаем, у нас есть цитрусы, яблони, черешни и так далее, но весной, когда особого заработка нет, продажа мимозы приносит какие-то деньги в семью", - говорит он.

Когда в республике выдается холодная зима, мимоза не всегда успевает распуститься вовремя. Тогда, признается Вазген, к 8 Марта он ускоряет процесс цветения.

"Я обрезаю ветки мимозы, кладу в ванную, обливаю их теплой водой и накрываю целлофаном, так мимоза распускается. Потом я везу цветы на границу и продаю, иногда отдаю оптом на нашей стороне, иногда сам перевожу на российскую сторону", - отмечает он.

Каждый год Вазген продает несколько сот килограммов мимозы, если благоприятствует погода и урожай выдается хорошим. Он надеется, что и в этом году "желтый бизнес" принесет прибыль.

Цветение деревьев наводит на тревожные мысли далеко не всех.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharida💫 (@shakataka) 16 Янв 2020 в 12:40 PST

Многие жительницы Абхазии, получившие преждевременный подарок от природы, активно выкладывают в социальные сети фото с цветущей мимозой. Но, возможно, 8 Марта у них уже не будет такой возможности, все зависит от погоды, которую, как известно, предсказать заранее очень сложно.

Причина аномалии

Раннее цветение мимозы связано с теплой зимой, рассказал директор Института ботаники Академии наук Абхазии Эдуарда Губаз.

"Обычно в это время года в Абхазии температура воздуха ниже, в этом году намного теплее. Кончено, цветение мимозы отрицательно скажется на растениях. Насколько я знаю, в январе заморозков не ожидается, если в феврале будут морозы, то распустившиеся цветы погибнут", - отметил Губаз.

По словам ученого, такой теплой зимы в республике не было много лет.

"Такое бывало, но очень редко, климат настолько изменился, даже в Москве нет снега", - говорит он.

Эдуард Губаз подчеркнул, что в случае если температура воздуха в республике достигнет минус 7-8 градусов, то могут пострадать многие растения, в том числе расцветающая мимоза. При этом он подчеркнул, что такие аномальные холода для Абхазии - редкость, они случаются раз в 10-15 лет.

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