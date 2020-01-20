Подача электричества в Сухуме восстановлена

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Подача электричества в центральной части Сухума восстановлена, сказал корреспонденту Sputnik Абхазия начальник Сухумского управления электрическими сооружениями Тимур Джинджолия.

Как ранее сообщал руководитель управления, в ночь на 20 января произошло несколько кабельных повреждений, из-за чего электроподстанция, расположенная в районе железнодорожного депо вышла из строя. С утра электричество было восстановлено, однако затем произошло еще одно повреждение.

На ремонтные работы сотрудникам СУЭС понадобилось несколько часов.

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