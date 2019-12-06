Боян рассказал, как дольше сохранить собранные мандарины

Как посоветовал Георгий Боян, главное - аккуратно собирать фрукты, не кидая, так как малейшая царапина приводит к гниению мандарина.
"Собрать и положить в такое место, где не гуляет ветер, где не продувает и нормальная влажность. Лучше, чтобы температура воздуха была в пределах плюс 2-5 градусов. Можно завернуть в бумагу. Братья-армяне заворачивают мандарины в листья папоротника и хранят их на стеллажах в подвальных помещениях. Если помещение продуваетя, теряется вес фруктов", - рассказал специалист.
В декабре в Абхазии – время сбора мандаринов. К началу декабря из республики экспортировано 4 000 тонн цитрусов, сообщил начальник таможенного поста "Псоу" Аляс Хишба.
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