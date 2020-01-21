Закрепили навыки: военные ЮВО в Абхазии провели боевые стрельбы на двух полигонах

Стрельбы стали завершающим этапом тренировок по слаживанию действий отделений, расчетов и экипажей боевых машин.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. В Абхазии около тысячи военнослужащих мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) выполнили боевые стрельбы в составе отделений и экипажей бронемашин, сообщает пресс-служба ЮВО.

Мишени, имитирующие легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника, поражали из орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, пулеметов "Печенег", автоматов и пулеметов Калашникова, а также подствольными и ручными гранатами.

Стрельбы проходили на полигонах Цабал и Нагвалоу. Военнослужащие закрепили навыки по тактике действий в обороне, наступлении и на механизированном марше. Это стало завершающим этапом тренировок по слаживанию тактических действий отделений, расчетов и экипажей боевых машин военной базы. Следующим этапом боевой подготовки военнослужащих станет отработка совместных действий в составе взводов.

Всего в дневных и ночных боевых стрельбах было задействовано около 100 единиц военной техники.

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