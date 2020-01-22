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Беслан Квициния

Беслан Квициния назначен и.о. секретаря Совета безопасности Абхазии

© Sputnik Анжелика Бения
В Абхазии
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Указ о назначении исполняющего обязанности секретаря Совета безопасности подписал и.о.президента республики.

СУХУМ - 22 янв, Sputnik. Исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал указ об исполняющем обязанности секретаря Совета безопасности Республики Абхазия, сообщается на сайте президента Абхазии.

"Назначить Квициния Беслана Константиновича исполняющим обязанности секретаря Совета безопасности Республики Абхазия". 

Беслан Квициния занимал должность первого заместителя генпрокурора, когда Генпрокуратуру возглавлял Сафарбей Миканба.

16 января Валерий Бганба освободил от должности секретаря Совета безопасности республики Мухамеда Килба.

© Sputnik
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Килба занимал пост главы Совета безопасности последние пять лет - с октября 2014 года. Он был назначен на эту должность экс-президентом Раулем Хаджимба, который 12 января подал в отставку с должности главы республики.

Хаджимба объявил о досрочном сложении полномочий после четырехдневной акции протеста, начавшейся 9 января. Митингующие захватили здание Администрации президента и отказывались расходиться до сложения полномочий Хаджимба и назначения новых президентских выборов.

Во время событий в Сухуме Килба заявил, что главная задача, которая была поставлена президентом, - обеспечить безопасность тех мероприятий, которые проводятся в здании и вокруг зданий комплекса Администрации президента и правительства.

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