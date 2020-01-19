Sputnik недели: назначение и.о. президента, календарь выборов и смерть Адиле Аббас-оглы

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор событий в республике. О том, какие главные события произошли с 13 по 19 января, читайте в нашем обзоре.

Назначение исполняющего обязанности президента Абхазии, утверждение календарного плана выборов главы государства, смерть писательницы Адиле Аббас-оглы. Эти и другие события стали самыми запоминающимися на уходящей неделе.

Sputnik

Отставка Хаджимба и назначение и.о. президента

После четырехдневной акции протеста, главными требованиями которой были отставка действующего главы государства и назначение новых выборов, Рауль Хаджимба направил в Народное Собрание документ о сложении с себя полномочий.

Вслед за Хаджимба подал в отставку и вице-президент страны Аслан Барциц.

"В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и в связи с тем, что президент Республики Абхазия Хаджимба Рауль Джумкович подал в отставку, во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента Республики Абхазия", - говорилось в сообщении.

Депутаты Народного Собрания Абхазии на заседании 13 января приняли отставку Рауля Хаджимба с должности главы государства.

Другим своим решением народные избранники проголосовали за назначение исполняющим обязанности президента Абхазии премьер-министра Валерия Бганба.

"За" проголосовали все 34 депутата, участвовавших в голосовании. Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как Кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.

На этом отставки не закончились. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба 16 января освободил Мухамеда Килба от должности секретаря Совета безопасности республики согласно поданному заявлению.

Килба занимал пост главы Совета безопасности последние пять лет - с октября 2014 года. Он был назначен на эту должность экс-президентом.

Гогия о решении Верховного суда Абхазии: ЦИК остается при своем мнении>>

О своем участии на предстоящих выборах уже заявил лидер оппозиции, депутат Парламента Аслан Бжания, и бывший глава МВД Абхазии, экс-кандидат в президенты Леонид Дзапшба.

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Что привело к отставке Рауля Хаджимба и как она произошла, читайте в текстовой трансляции Sputnik>>

Календарный план президентских выборов

15 января Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила календарный план по подготовке к проведению повторных президентских выборов.

Согласно этому плану, регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты Абхазии начнется с 22 января и закончится 11 февраля. Регистрация кандидатов в президенты будет проведена в течение десяти дней с момента подачи документов, но не позднее 30 дней до выборов.

Списки избирателей для всеобщего ознакомления будут представлены за десять дней до выборов так же, как и оповещение избирателей о времени и месте голосования.

Участковые избирательные комиссии будут обеспечены избирательными бюллетенями 20-21 марта 2020 года. Процесс голосования на всех избирательных участках пройдет 22 марта с 08:00 до 20:00.

Участковые избирательные комиссии будут обязаны предоставить протоколы о результатах голосования в окружные комиссии 22-23 марта, после чего окружные комиссии обязаны предоставить протоколы в ЦИК.

Леон Гуния План предвыборных мероприятий ЦИК

Встреча Бганба с руководителями центральных органов власти

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба 15 января провел совещание с руководителями центральных органов власти и встретился с главами городов и районов страны.

Открывая встречу, Валерий Бганба отметил, что все принятые нормативно-правовые и иные акты президента республики до его сложения полномочий действительны и подлежат полноценному исполнению.

"Все без исключения органы государственного управления и подведомственные им учреждения и предприятия должны работать в обычном режиме для полнокровного обеспечения жизнедеятельности государства", - продолжил он.

И.о. президента сообщил, что основной задачей всех органов центрального и местного управления является также обеспечение условий для проведения выборов президента в установленные Конституцией сроки.

Переговоры с Грузией

Не успели страсти вокруг протестов и отставки президента утихнуть, как в абхазском сегменте интернета активно начали обсуждать заявления некоторых общественно-политических деятелей Абхазии о возможности начать переговоры между Абхазией и Грузией. На эти заявления отреагировали грузинские должностные лица, ответ МИД Абхазии также не заставил себя ждать.

17 января МИД опубликовал заявление, выразив "удивление" информацией "о внезапно возникшей готовности грузинских властей к началу прямого диалога с абхазской стороной".

В заявлении МИД отметил, что выступает за возможность возобновления двустороннего формата переговоров, включающих в себя обсуждение проблем деизоляции республики, региональной безопасности. Однако во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что тема политического статуса Абхазии не является предметом каких-либо переговоров.

Лидер партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба, один из общественно-политических деятелей, чьи высказывания послужили поводом для активного обсуждения возможности переговоров Абхазии и Грузии, прокомментировал ситуацию Sputnik.

"Правильно сказано в заявлении МИД о том, что для того, чтобы наладить политические контакты и получить весомые результаты, необходимо подписать мирный договор и отказаться от политики, когда Абхазию называют оккупированной территорией и хотят представить все так, как будто наши действия продиктованы Россией. У нас с Россией согласованный договор, и мы будем согласно нему действовать. Когда наступит такое время, будет реальный результат. А сейчас говорить о том, что не нужен диалог, глупо. Я не представляю, как это могут говорить умные люди", - сказал Шамба.

По его словам, страны ведут переговоры на различных уровнях со времен окончания Отечественной войны народа Абхазии. В пример политик привел меморандум о неприменении силы и угроз применения силы, подписанный Владиславом Ардзинба и Эдуардом Шеварднадзе в 1997 году, и различные встречи сторон на уровне народной дипломатии.

"Мы соседние страны и, конечно, нужно находить как-то общий язык", - отметил Шамба.

Смерь Адиле Аббас-оглы

14 января на сотом году жизни умерла писательница Адиле Аббас-оглы. 23 апреля 2020 года Адиле Аббас-оглы исполнилось бы 100 лет.

В 1938 году Адиле Аббас-оглы была объявлена "врагом народа" из-за того, что состояла в родстве с Нестором Лакоба и была репрессирована. В 1953 году после 16-летней ссылки Аббас-оглы возвращается в Сухум.

В 1956 году Верховный суд Абхазской АССР признал Адиле невиновной. В 1957 году она окончила исторический факультет Сухумского госпединститута имени Горького.

В 2005 году Адиле Аббас-оглы издала книгу памяти "Не могу забыть". В ней писательница изложила тяжелую судьбу абхазского народа и свою жизнь в сталинских лагерях.

Оценка ущерба

Замена испорченной в результате штурма мебели в здании Кабинета министров обойдется в 260 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе Кабмина страны 17 января.

Однако, в Кабмине отметили, что полностью сумма ущерба еще не подсчитана. Средства на ремонт будут выделены из резервного фонда правительства. Во время акций протеста в Сухуме пострадало также здание Администрации президента. Нанесенный ему ущерб пока не оценен.

Один из организаторов митинга в Сухуме Ахра Авидзба заявил, что участники протестных акций в Сухуме готовы возместить ущерб, нанесенный зданию Администрации главы государства, в полной мере.

Он подчеркнул, что необходимые средства для компенсации будут собраны среди граждан страны, которые сами изъявят желание внести свой вклад в это дело.

Угрозы в адрес главы Ткуарчалского района и встреча Бганба с депутатами

18 января глава района Аида Чачхалия рассказала, что накануне к ней пришли трое молодых людей якобы из районного отделения партии "Амцахара" и потребовали у нее покинуть свой пост.

В тот же день и.о. президента Абхазии Валерий Бганба провел встречу с депутатами Парламента, на которой обсуждалась нормализация политической ситуации, необходимость консолидации сил для сохранения спокойствия в республике и проведения предстоящих выборов в цивилизованном формате.

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