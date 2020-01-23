Водитель под метадоном сбил пешехода в Сухуме

Авария произошла в столице на улице Эшба напротив магазина "Мебельер". Пострадавший пешеход попал в больницу.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. В Сухуме водитель в состоянии наркотического опьянения сбил пешехода, сообщает МВД Абхазии. Мужчина пострадал и был доставлен в больницу.

ДТП произошло 21 января на улице Эшба напротив магазина "Мебельер". Водитель автомобиля ВАЗ-21061 Энвер Рамазанов наехал на пешехода. По итогам медицинского освидетельствования было установлено, что водитель употреблял наркотическое средство метадон. Пострадавший был доставлен в городскую больницу. Насколько серьезные травмы он получил, не уточняется.

Виновник ДТП был арестован на 15 суток. По факту произошедшего милиция начала доследственную проверку.

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