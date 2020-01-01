Только ДТП: в МВД рассказали о проишествиях в Новогоднюю ночь в Абхазии

В новогодние праздничные дни органы внутренних дел Абхазии переведены на усиленный режим работы и обеспечивают общественный порядок в местах массового посещения граждан.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik. Пять ДТП, одно из которых с летальным исходом, произошли в Абхазии с 31 декабря по 1 января 2020 года, сообщили в пресс-службе МВД республики.

"В новогоднюю ночь не было ни преступлений уголовного характера, ни административных правонарушений. По линии Госавтоинспекции в ходе патрулирования выявлено два водителя, управлявших автотранспортом в нетрезвом состоянии. Также сотрудниками ДПС было выявлено еще 46 прочих нарушений правил дорожного движения", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе МВД республики уточнили, что ночью 1 января двое нетрезвых водителей совершили ДТП в Сухуме, в результате чего автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.

Раннее, примерно в 18:00 31 декабря в районе села Ачадара Сухумского района водитель автомобиля "Хонда" в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Водитель и пассажир были доставлены в медучреждение.

Около 14:00 также в селе Ачадара водитель автомобиля "Мазда" в пути следования не справился управлением, съехал в кювет и совершил наезд на дерево. В результате ДТП трое пассажиров и водитель были доставлены в больницу. Водитель автомобиля от полученных травм скончался.

"Примерно в 19:30 того же дня в зоне таможенного контроля КПП Псоу водитель "Ауди" в состоянии алкогольного опьянение допустил столкновение с тремя автомобилями, пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе.

Сотрудники милиции продолжают нести службу на праздничных концертах и в местах массовых гуляний. Нарушений общественного порядка в новогоднюю ночь не было, отметили в ведомстве.

Министерство внутренних дел Абхазии обращается ко всем жителям и гостям республики с просьбой в период Новогодних праздников соблюдать общественный порядок и безопасность.

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