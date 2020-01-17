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Два человека погибли в ДТП у села Мачара

© Foto / МЧС РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Пострадавших в результате столкновения "ГАЗели" и Toyota пришлось извлекать из искореженных автомобилей.

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия в селе Мачара погибли два человека, сообщил Sputnik заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Сатбей Гиндия.

© Foto / МЧС РА
Авария на мачарском посту

На трассе столкнулись два автомобиля - "ГАЗель" и легковая Toyota. В аварии погиб водитель "ГАЗели". Второй погибший ехал в автомобиле Toyota. В качестве пассажира или водителя - пока неизвестно.  

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в 17:09. Пострадавших извлекли из искореженных автомобилей до приезда спасателей. По имеющейся информации, в "ГАЗели" находилось три человека, данные о числе пассажиров Toyota уточняются. 

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Теги:
ДТП


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