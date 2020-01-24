Своих нет: откуда на рынке Сухума весенние первоцветы

Корреспондент Sputnik побывал на центральном рынке Сухума и узнал, откуда в январе в Абхазии первоцветы и почему, сорвав букетик подснежников, можно лишиться 3000 рублей.

Сухумский центральный рынок вот уже несколько дней как заполнился ароматами весенних первоцветов. В этом году, по словам продавцов, из-за теплой зимы цветы расцвели рано, а желающих купить кусочек весны предостаточно.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Откуда будете?

У входа на рынок красуются синие, малиновые и белые цикламены и разноцветные примулы. Первоцветы продают пока что только в горшках, за один продавцы просят от 70 до 350 рублей в зависимости от вида. Дороже всего обойдутся цикламены.

- А откуда привозите цветы? – спрашиваем у женщины за прилавком.

- Это местные, все отсюда, - уверяет она нас, но так и не смогла объяснить, где именно приобрела товар.

© Sputnik / Томас Тхайцук У входа на рынок красуются цикламены, примулы и анютины глазки.

Чуть дальше продавцы объяснили, что товар импортный – из Краснодара, а за третьим прилавком цикламены и вовсе, по словам владельца, приехали прямиком из Голландии. Даже сфотографировать не разрешили.

Штраф за редкость



Ежегодно в регионах России полиция проводит рейды, или так называемую операцию "Первоцвет" и налагают штрафы на предпринимателей, которые торгуют букетами первоцветов, занесенных в Красную книгу, среди них редкие виды подснежников, цикламенов и морозников.

Своей Красной книги в Абхазии все еще нет, но, по словам начальника Госуправления Абхазии по экологии Савелия Читанава, продажа определенных видов первоцветов в республике также запрещена. Под "санкции" подпадают редкие первоцветы Комарова, первоцвет сибторба, цикламен абхазский, морозник абхазский и все виды подснежников.

"Но беда в том, что определить вид растения можно только по незначительным морфологическим признакам, по которым редкие виды отличаются от распространенных. Вряд ли человек будет знать, срывает ли он абхазский цикламен или цикламен коуский, который растет повсюду", - объяснил он.

Редкие первоцветы Абхазии внесены экологами в специальный перечень, который далее планируется включить в Красную книгу республики. Пока что административный штраф за их продажу составляет 3000 рублей.

Свои или чужие

После рыночной ревизии мы решили узнать у экспертов, действительно ли первоцветы завезены в Абхазию из-за рубежа или продавцы выдают местные цветы за иностранные, чтобы не вызывать гнева экологов и не нарушать закон.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первоцветы продают пока что только в горшках.

Начальник Госуправления Абхазии по экологии внимательно изучил снимки продающихся первоцветов и подтвердил, что "своих" на них нет, все импортные, да еще и выращенные в теплицах. Первоцветы в Абхазии начинают расти только в феврале, объяснил Читанава.

Официального запрета на ввоз первоцветов из России и других стран нет, в Абхазию пока что не разрешают ввозить лишь пальмы.

"Но мы подготовили документ о запрете ввоза и декоративных растений, потому что это будет стимулировать образование местных питомников, которых сейчас нет, но до войны они существовали. Существует также список декоративных растений, которые рекомендуется запретить вывозить из Абхазии, среди них около 10 видов первоцветов", - отметил Читанава.

По словам Читанава, всего в Красную книгу Абхазии планируется включить около 400 видов редких растений. Подготовка к изданию самой книги должна начаться в конце 2020-го - начале 2021 года.

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