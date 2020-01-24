Через рвы и завалы: военные ЮВО в Абхазии посоревнуются в вождении гусеничной техники

Для обучения вождению в сложных условиях на автодромах и танкодромах сооружены водные и грязевые рвы, завалы из деревьев и другие препятствия.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Новобранцы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии участвуют в курсе вождения колесной и гусеничной техники, сообщает пресс-служба ЮВО.

Особенностью подготовки военных водителей является преодоление большого количества естественных рельефных препятствий: горных рек, оврагов, каменных завалов и участков вязкого грунта. Занятия по вождению проводятся на автомобилях "КамАЗ", "УАЗ", "ГАЗ", а также современных бронетранспортерах БТР-82АМ и танках Т-72Б3.

Для обучения вождению в сложных условиях на подготовленных автодромах и танкодромах полигонов Гудаута, Нагвалоу и Цабал в Абхазии, а также Майкопский в Адыгее сооружены водные и грязевые рвы, завалы из деревьев и другие препятствия.

Всего за текущий зимний период обучения до мая 2020 года около 800 опытных и молодых водителей и механиков-водителей соединения примут участие в более чем 300 практических занятиях по вождению боевых машин, в ходе которых преодолеют около 50 тысяч километров по дорогам с различным покрытием и рельефом местности.

Колесная и гусеничная военная техники является основным средством, обеспечивающим подвижность и маневренность подразделений военной базы. Исходя из этого, качественная подготовка водителей имеет большое значение для успешного выполнения задач подразделениями по предназначению.

Читайте также: