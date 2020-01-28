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"Черноморэнерго" изменило график отключения света в части Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (141)
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Sputnik Абхазия
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Веерные отключения света в Абхазии начались 27 января и будут продолжаться до начала перетока электроэнергии из России.

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. В некоторых районах Абхазии веерные отключения света завтра пройдут по новому графику. Об этом сообщило в своем Facebook РУП "Черноморэнерго". 

"29 января ПС Сухум2, ПС Новый Афон, ПС Мцара, ПС Дурипш, ПС Гудаута-тяга, ПС Гудаута 110 (Т1) будут отключены с 17:30 до 19:00. Изменения носят временный характер. Далее ограничения будут вводиться согласно графику", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованному ранее графику, ограничения на этих подстанциях вводились с 17:00 до 19:00. 

Режим веерных отключений действует в Абхазии с 27 января в связи с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 445,78 метра. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России. В ведомстве предупредили, что в зависимости от ситуации график может ужесточаться.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (141)
Теги:
Черноморэнерго


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