"Черноморэнерго" изменило график отключения света в части Абхазии

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. В некоторых районах Абхазии веерные отключения света завтра пройдут по новому графику. Об этом сообщило в своем Facebook РУП "Черноморэнерго".
"29 января ПС Сухум2, ПС Новый Афон, ПС Мцара, ПС Дурипш, ПС Гудаута-тяга, ПС Гудаута 110 (Т1) будут отключены с 17:30 до 19:00. Изменения носят временный характер. Далее ограничения будут вводиться согласно графику", - говорится в сообщении.
Согласно опубликованному ранее графику, ограничения на этих подстанциях вводились с 17:00 до 19:00.
Режим веерных отключений действует в Абхазии с 27 января в связи с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 445,78 метра. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.
Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России. В ведомстве предупредили, что в зависимости от ситуации график может ужесточаться.
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