Врачи предупредили о росте числа ОРВИ из-за отключений электричества в Абхазии

Жители Абхазии остаются без света в общей сложности в течение четырех часов в сутки. Веерные отключения электроэнергии ввели с 27 января.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Веерные отключения электроэнергии по всей Абхазии повлияют на рост числа вирусных заболеваний среди населения, сказала в беседе с корреспондентом Sputnik главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

"Отключения электроэнергии, естественно, повлияют на рост всех острых респираторных заболеваний, потому что температура в домах падает, и люди начнут болеть больше. Мы все обогреваемся электричеством, и дискомфортные условия дома дадут такой эффект", - считает Скорик.

Режим веерных отключений действует в Абхазии с 27 января в связи с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где существенно понизился уровень воды. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет критической отметки в 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

Во вторник, 29 января, исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба провел переговоры по телефону с министром энергетики России Александром Новаком по вопросам поставок электроэнергии в Абхазию и ликвидации временного энергодефицита.

Александр Новак сообщил о том, что на основании решения сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией, российской стороной уже даны поручения всем соответствующим структурам для немедленной организации перетока электроэнергии.

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