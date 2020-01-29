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"Подножка" от Европы: строительство энергозавода в Очамчыре отложили

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В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (144)
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Sputnik Абхазия
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В феврале 2019 года было объявлено о планах завершить к концу 2019 года строительство завода по производству ветровых, солнечных и малых электростанций.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Европейские санкции в отношении России и политические события в Абхазии стали причинами, по которым отложили строительство завода по производству ветровых, солнечных и малых электростанций в Очамчырском районе, рассказал председатель Госкомитета Абхазии по управлению госимуществом и приватизации Вахтанг Пипия.

"Инвестор – гражданин европейской страны, и он пока не готов вложить свои деньги из-за санкций. Он не смог перевести через Россию свои средства и вложить их в проект. Пока неизвестно, насколько откладывается реализация этой работы", - сказал Пипия.

Он также добавил, что еще одна причина, которая могла помешать инвестору, связана с выборами президента Абхазии и политическими событиями, которые происходили после них.

На пресс-конференции в Sputnik Абхазия в феврале 2019 года председатель Государственного комитета Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия и гендиректор компании "СИНОТОРГ" Александр Хилькевич объявили о планах строительства завода на территории бывшего эфиромасличного завода.

Планировалось, что производство ветровых, солнечных и малых электростанций начнется к концу 2019 года в рамках развития восточной части Абхазии. Это, по словам авторов проекта, будет способствовать развитию собственной автономной энергетики, так как республика самостоятельно не может построить ГЭС и АЭС. Завод рассчитан на 250 рабочих мест.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Бганба обсудил с Новаком энергокризис в Абхазии

Абхазия переживает энергетический кризис. 27 января 2020 года РУП "Черноморэнерго" ввел веерные отключения по всей стране, пока не будет достигнута договоренность с Россией о перетоке электроэнергии. Эти меры были обусловлены ситуацией на Джварском водохранилище, где существенно понизился уровень воды. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет критической отметки в 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

В среду, 29 января, исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба провел переговоры по телефону с министром энергетики России Александром Новаком по вопросам поставок электроэнергии в Абхазию и ликвидации временного энергодефицита.

Александр Новак сообщил о том, что на основании решения сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией, российской стороной уже даны поручения всем соответствующим структурам для немедленной организации перетока электроэнергии.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (144)


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