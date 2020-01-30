Шамиль Адзынба: абхазский футбол разваливается на глазах

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Команду, у которой нет собственного чемпионата, которая не проводит товарищеские матчи, конечно же, не пригласят на чемпионат мира, это спортивный принцип, сказал в интервью Sputnik президент футбольного клуба "Абазг" Шамиль Адзынба.

Ранее вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава сообщил, что Абхазия не будет участвовать в чемпионате мира по футболу ConIFA-2020 из-за недостаточного количества квалификационных очков в рейтинговой таблице и малого количества проведенных квалификационных игр.

"Считаю, что спорт, и в частности футбол, - это важнейшая сфера деятельности государства, без спорта построить государство просто невозможно, футбол держит лидирующую позицию среди всех видов спорта", - отметил Адзынба.

Президент клуба "Абазг" сказал, что ему очень печально наблюдать, как отечественный футбол разваливается прямо на глазах.

"В этом главная вина лежит на государстве. Футбольные организации - общественные, как и положено во всем мире, эта форма их учреждения нужна для того, чтобы не было вмешательства в процесс работы извне. Но это не значит, что государство должно пустить все на самотек, в мире есть очень немного клубов, которые содержат себя за свой счет, все остальные выдающиеся клубы мира не могут существовать за счет своих заработков. Без государства содержать клуб невозможно", - считает он.

То, что сборная Абхазии не поедет на чемпионат мира по футболу ConIFA-2020, - печальный факт, так как спортсмены серьезно настраивались на этот турнир, говорит Адзынба.

"Фактически сейчас нет абхазской лиги футбола, осталось только четыре команды, руководители этих команд тратили средства, поддерживали футболистов в форме для того, чтобы мы не пропустили праздник футбола. Те клубы, которые смогли выполнить свои задачи, сделали это, и надо им сказать огромное спасибо. Но у нас в ConIFA свой вице-президент (Дмитрий Пагава – ред.), у нас есть Федерация футбола, они должны были знать, держать руку на пульсе, я думаю, что это не есть новость (неучастие сборной Абхазии в ЧМ ConIFA-2020 – ред.), которая родилась сиюминутно. Я думаю, что знали о том, что такое может произойти, о том, что команда должна играть товарищеские матчи", - сказал он.

По мнению Адзынба, государство не должно рассматривать развитие футбола с точки зрения получения прибыли.

"Это не завод и не фабрика, куда ты вложил деньги, продал продукцию и заработал. Ты вложил деньги, это поможет оторвать ребят от улицы и вести здоровый образ жизни. Отдача от этого будет больше, чем считать хрустящие купюры, поэтому новому руководству надо об этом подумать. Надо поддерживать не только футбол, но весь спорт значительно больше, чем это делается сегодня", - подчеркнул Адзынба.

Он считает, что для того чтобы вывести абхазский футбол из кризиса, нужно создать программу его развития.

"Программа должна быть поэтапной, необходимо поставить цели и задачи, к чему мы идем, рассчитать это на 5,10,15 лет, просчитать это финансово. Поддержка государства нужна не только в финансах, она должна быть многосторонней, после этого, я думаю, удастся восстановить абхазский футбол, и тогда успехи и победы будут не за горами", - отметил он.

Клуб "Абазг", президентом которого является Шамиль Адзынба, уже несколько лет не выступает в чемпионате страны из-за финансовых проблем.

"Мы оказались заложниками той системы, которая существует, но мы клуб частный, в чемпионате Абхазии по футболу не участвуют команды, которые принадлежат районам, то есть те, которые учредило государство. "Абазг" - первый чемпион Абхазии XXI века, команда победила в первенстве 2000-2001 годов, мы двукратный бронзовый призер и двукратный обладатель Кубка страны", - сказал Адзынба.

Он напомнил, что до 2014 года команду поддерживала администрация столицы.

"Город давал нам тот минимум, который был необходим на зарплату, оснащение, переезды и так далее, все остальное находили мы, это премиальные и так далее", - подчеркнул Адзынба.

Столкнувшись с такой ситуацией, команда вынуждена была сняться с чемпионата страны и розыгрыша Кубка, заметил он.

"Детские команды два-три года принимали участие, но и это тоже не получилось. Без спины государства мы не вытянем абхазский футбол, и не будет клубов. Нам нужна не только высшая лига, мы должны возродить районные чемпионаты, более того, вполне возможно создать первую лигу тоже, есть простая схема, но нужна программа и поддержка государства", - заметил Адзынба.

Очередной, 27-й по счету чемпионат, и Кубок страны, которые должны были стартовать в сентябре 2019 года, перенесли на весну 2020 года из-за финансовых проблем клубов.

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