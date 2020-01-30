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Бганба сменил и.о. главы Госкомспорта спустя две недели после назначения

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Михаил Пиканин сменил Идриса Кара-Осман-оглы, который работал и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Абхазии с 16 января.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба 30 января назначил Михаила Пиканина исполняющим обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Абхазии. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

Указ об освобождении и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Идриса Кара-Осман-оглы Бганба подписал также 30 января.  Кара-Осман-оглы был назначен на эту должность всего несколько недель назад - 16 января 2020 года.

Михаил Пиканин с 2018 года занимал должность главного специалиста по международным связям при Госкомспорте Абхазии и председателя Федерации дзюдо республики.  

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