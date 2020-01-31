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Названа вероятная дата начала поставок электричества из России в Абхазию

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (148)
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Sputnik Абхазия
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Сейчас в Абхазии действует режим веерных отключений электроэнергии, которые продлятся до начала перетока электроэнергии из России.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Поставки электроэнергии из России в Абхазию начнутся 1 февраля. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Поставки электроэнергии из Адлера в Абхазию по ЛЭП "Салхино" начнет российский оператор импорта-экспорта электроэнергии "Интер РАО". За февраль-март планируется направить около 200–250 миллионов киловатт-часов для покрытия энергодефицита.

Поставки "Интер РАО" будет осуществлять по "сниженной цене". По словам собеседников издания, она составит около двух рублей за киловатт-час.  

© Видео Адгур Авидзба, Леон Адлейба
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Абхазия в январе обратилась к России с просьбой об импорте электроэнергии в республику из-за низкого уровня воды в Джаварском водохранилище ИнгурГЭС. Сейчас он составляет 439 метров над уровнем моря, при уровне 420 метров ГЭС прекратит работу. 

В связи с этим 27 января начались веерные отключения света по всей Абхазии. Потребители остаются без света на два часа по два раза в сутки. 

В "Черноморэнерго" заявляют, что основные проблемы энергетики страны связывают с изношенностью оборудования, увеличением нагрузок за пять лет на 28,31%, несанкционированными подключениями, майнинговыми фермами, климатическими аномалиями, заниженными тарифами и нежеланием населения экономить и платить по счетам за электроэнергию.

Режим веерных отключений будет действовать в республике до начала перетока электроэнергии из России. 

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (148)
Теги:
Интер РАО ЕЭС


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