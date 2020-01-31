"Интер РАО": у компании нет договоров о поставках электроэнергии в Абхазию

Информацию о том, что "Интер РАО" с 1 февраля будет поставлять электроэнергию в Абхазию не подтвердили в Министерстве экономики Абхазии, а также в компании "Черноморэнерго".

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. В компании "Интер РАО" опровергли информацию о том, что компания будет поставлять электроэнергию в Абхазию. Никаких договорных обязательств по перетоку не было, сообщил на радио Sputnik пресс-секретарь "Интер РАО" Николай Горелов.

"У нас нет договорных обязательств с компаниями Абхазии, и не планируется. Я думаю, что "Коммерсантъ" ошибся", – сказал Горелов.

На вопрос, поступали ли предложения поставлять электроэнергию в Абхазию, Горелов сказал, что пока не готов ответить на этот вопрос. Он также предпочел не комментировать, ведутся переговоры с абхазской стороной или нет.

По данным газеты "Коммерсантъ", с 1 февраля Россия начнет поставки электроэнергии в Абхазию по ЛЭП "Салхино", за февраль-март планируется направить около 200–250 миллионов киловатт-часов для покрытия энергодефицита. Необходимые объемы предоставит "Интер РАО" по "минимальному" тарифу, а расходы будут компенсированы из бюджета, сообщило издание.

Эту информацию корреспонденту Sputnik не подтвердили и в Министерстве экономики Абхазии, и в компании "Черноморэнерго".

Тема перетока электроэнергии была затронута на первом после отставки президента Абхазии Рауля Хаджимба совещании в Кабмине.

Переговоры о перетоке электричества из России ведутся, в Минэкономики Абхазии рассчитывают на то, что вопрос будет решен "в ближайшие дни"

29 января исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба провел переговоры по телефону с министром энергетики России Александром Новаком по вопросам поставок электроэнергии в Абхазию и ликвидации временного энергодефицита. Но с тех пор никаких вестей о перетоке от российской стороны не было.

Российской стороной уже даны поручения всем соответствующим структурам для немедленной организации перетока электроэнергии. Контроль за обеспечением подготовительных мероприятий и осуществлением поставки электроэнергии возложен на вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия Адгура Ардзинба.

Ликвидация энергодефицита в Абхазии будет осуществлена за счет расходования средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

Сумма за переток энергии в 2019 году составила 190 миллионов рублей. Объем средств для компенсации затрат по поставкам электроэнергии в 2016 и 2017 годах составил 771,812 миллиона рублей.

С 27 января в Абхазии начались веерные отключения света. Это связано с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 439,13 метров. Если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России. В ведомстве предупредили, что в зависимости от ситуации график может ужесточаться.

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