Глава Госкомспорта Абхазии: мы не сможем развивать футбол без науки

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. В Абхазии нет научного обеспечения развития физкультуры и спорта, сказал в интервью Sputnik исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Михаил Пиканин.

"А как без науки мы сможем развивать спорт? Например, тот же футбол, без науки мы не сможем развивать этот вид спорта. Помимо всех вопросов, связанных с финансированием, наука должна применяться", - считает он.

Он сказал, что назначение на пост и. о. председателя Госкомспорта было в какой-то степени неожиданным.

"Можно было предположить, что назначение будет, но в определенном смысле для меня это было неожиданно. Пока нельзя определить радоваться назначению или огорчаться, надо разбираться в ситуации, потихоньку подключаться к работе, а где-то быстро нужно подключаться к работе", - подчеркнул он.

По словам Пиканина, задачи, стоящие перед ним, непростые, надо продолжать работу, укреплять работу с федерациями, районными комитетами.

Михаил Пиканин с 2018 года занимал должность главного специалиста по международным связям при Госкомспорте Абхазии и председателя Федерации дзюдо республики. У него есть и спортивный, и тренерский опыт.

"Что касается тренерского опыта, я несколько лет работал старшим тренером сборной России по ушу. Что касается административной работы, то был руководителем госучреждения физкультурно-спортивной направленности одного из районов Санкт-Петербурга. Также был директором спортивной школы и начальником отдела по молодежной политике одного из районов Калининградской области", - говорит Пиканин.

Говоря о кризисе в абхазском футболе и неучастии национальной команды в чемпионате мира ConIFA-2020, он отметил, что 31 января провел короткое совещание со специалистами по этому вопросу.

"На сегодняшний день имеется общее представление о проблеме и общее представление ее решения. Этот вопрос очень глубокий, футбол - самый массовый спорт, наверно, один из самых любимых, требующий немалого финансового обеспечения и требующий прежде всего государственного регулирования развития этого вида спорта", - сказал он.

Во многих странах мира футбол давно стал бизнесом, однако в Абхазии почему-то ситуация другая, отметил и. о. главы Госкомспорта. "Нужно решить вопросы, связанные с материально-технической базой, финансовым обеспечением, уровнем квалификации тренеров", - отметил Пиканин.

Кроме того, необходимо понять, какое финансирование нужно на становление футбола.

"Все говорят о финансировании, может встать вопрос, а сколько именно надо, и кто может эту цифру расшифровать. Сколько надо, условно говоря, на развитие футбола в Абхазии, пока никто мне не ответил на этот вопрос", - сказал он.

По мнению Михаила Пиканина, трудности, которые испытывает спорт в Абхазии, можно решить, но для этого придется приложить максимум усилий.

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