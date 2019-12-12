Операция "Парковка": как ГАИ борется с нарушителями в Сухуме

Сотрудники ГАИ следят за исполнением правил парковки в столице. Если автомобиль припаркован в запрещенном месте, а автовладелец не появляется после звукового предупреждения милиции с просьбой убрать машину, сотрудники снимают автомобильные номера.

"Мы понимаем, что в соответствии с законодательством, мы не имеем права снимать номерной знак для привлечения к административной ответственности или обеспечения административного материала. Но на сегодняшний день это вынужденная мера. Если мы этого не сделаем, то мы не сможем пресечь нарушения, которые создают не только неудобства, но и аварийные ситуации. Из-за неправильно припаркованной машины пешеход попадает в опасную зону – на проезжую часть. Пешеходная часть должна быть свободной для пешехода", – подчеркнул Батал Агрба.

Как только сотрудники ГАИ начинают откручивать номерные знаки, сразу же объявляются владельцы автомобилей.

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