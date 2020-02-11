Леонид Дзапшба стал кандидатом в президенты от партии "Акзаара"

СУХУМ, 11 фев- Sputnik, Асмат Цвижба. Политическая партия "Акзаара" выдвинула в качестве кандидата в президенты Абхазии лидера партии Леонида Дзапшба.

"Спасибо всем вам. Я всегда был честен и открыт перед свои народом и буду добросовестно делать свое дело. Если народ Абхазии сделает правильный выбор, то все действия мною будут делаться открыто и прозрачно", - отметил Дзапшба.

В качестве кандидата в вице-президенты Леонид Дзапшба предложил кандидатуру Виктора Хашба. Делегаты съезда ее одобрили.

"Я верю Леониду Дзапшба и я пойду с ним. Этот человек может работать 24 часа и никогда не подведет вас", - отметил Хашба.

На съезде партии выступил также экс-кандидат в президенты Абхазии Астамур Какалия, который заявил о том, что поддерживает предвыборную кампанию Леонида Дзапшба.

"Мы пришли сказать спасибо Леониду Юрьевичу за то, что он поставил во главу угла своей предвыборной кампании закон об обязательном декларировании чиновниками своей собственности, признание незаконного обогащения чиновников уголовным деянием и конкурсный подбор кандидатов на госслужбу", - сказал он.

Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала политическую партию "Акзаара" ("Единство") для выдвижения кандидата на президентских выборах 24 января. По условиям, после регистрации в ЦИК партия должна была провести съезд, на котором будет выбран потенциальный кандидат в президенты страны.

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